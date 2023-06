Home Hardware Tedee Go: Das bisher kompakteste Smart Lock ist ab sofort erhältlich

Tedee Go: Das bisher kompakteste Smart Lock ist ab sofort erhältlich

Wer bisher auf der Suche nach einem Smart Lock war, dachte fast schon zwangsläufig an Nuki. Doch der Hersteller Tedee hat mit seinem Smart LOck Tedee Pro eine solide Alternative geschaffen, bei der jedoch der Schließzylinder ausgetauscht werden muss. Mit dem Tedee Go jedoch gibt es eine direkte Konkurrenz zu Nuki, die einen entscheidenden Vorteil hat. Wir klären auf.

Tedee Go ist nun erhältlich

Zunächst einmal gilt es zu beachten, dass das bisherige Tedee Smart Lock nun den Namenszusatz „Pro“ trägt. Ansonsten hat sich nichts daran geändert, der Austausch des Schließzylinders ist nach wie vor notwendig. Wem das nicht zusagt, kann nun das Tedee Go auswählen, welches nach der Präsentation auf der IFA 2022 erhältlich ist. Ähnlich wie das Pendant von Nuki handelt es sich hierbei um einen Aufsatz, der von innen auf den eingesteckten Schlüssel aufgesteckt wird. Der Clou ist jedoch die extrem kompakte Bausweise, was das Tedee Go zum kleinsten Smart Lock auf dem Markt macht:

Tedee verspricht eine einfache Montage, da lediglich drei Schrauben an die mitgelieferte Montage geschraubt werden müssen: Anbei einmal das Datenblatt:

Einfache Installation: Motorschloss kann auf einem vorhanden Zylinder und Schlüssel montiert werden

Benötigt keine zusätzliche Installations-Hardware (Adapter oder spezielle Zylinder)

Kraftvoller Motor mit 1,6 Newtonmetern, der für Mehrfachverriegelung geeignet ist

Sichere Zutrittsverwaltung durch Vergabe von dauerhaften, wiederkehrenden und zeitbegrenzten Berechtigungen

Implementierung des Matter-Standards folgt durch Firmware-Upgrade in Kürze (Thread)

Steuerung über die kostenlose Tedee-App (iOS ab 14.0 und Android ab 8.0)

Weitere praktische Funktionen über die App: Auto-Unlock, Aktivitätenprotokoll, automatisches Verriegeln

Stromversorgung durch drei CR123A/R-Batterien mit durchschnittlich sechs Monate Batterielaufzeit bei bis zu achtmaliger Nutzung pro Tag

Tedee GO ist mit der WLAN-Bridge und dem Keypad kompatibel (separat erhältlich)

Tedee-Bridge ermöglicht Fernzugriff und Integration in Smart-Home-Systeme, u.a.: Amazon Alexa, Fibaro, Google Home, Loxone und Integration in eigene Smart-Home-Systeme über Web-API

Höchstmaß an Sicherheit dank 256-Bit-Verschlüsselung und TLS-1.3-Protokoll

Vom unabhängigen Institut für IT-Sicherheit AV-Test als „Sicher“ zertifiziert

Tedee GO ist mit Euro-Profilzylindern kompatibel (für andere Zylindertypen wird ein separat erhältlicher Adapter benötigt)

Im Lieferumfang ist ein kleiner Adapter enthalten, der mit Hilfe der integrierten Klebefläche angebrachten werden muss, wenn der eigene Zylinder weniger als drei Millimeter aus der Blende hervorragt

Gewicht: 213 Gramm

Maße (Durchmesser x Höhe): 57 x 63 Millimeter

HomeKit-Integration kommt zum Herbst

Das Tedee Go funktioniert Stand-alone, für die Verwaltung aus der Ferne braucht es jedoch die separat erhältliche Bridge. Mit der wird es zudem möglich sein, das Tedee Go auch in HomeKit integrieren zu können. Dafür wird es Richtung Herbst ein entsprechendes Firmware geben, mit dem der neue Standard Matter integriert wird.

Preise und Verfügbarkeit

Das Tedee Go ist mit Silber und einem sehr dunklen Space Gray in zwei Farben erhältlich. Preislich werden dafür faire 199,00 Euro fällig, die Bridge kostet einzeln 109,00 Euro.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!