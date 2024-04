Home Sonstiges Tausche Wein gegen Smartphone: Restaurant mit interessantem Ansatz

Tausche Wein gegen Smartphone: Restaurant mit interessantem Ansatz

Das Smartphone dominiert unseren Alltag, auch beim Essen hat sich die permanente Nutzung zur Unsitte entwickelt. Ein Restaurant im italienischen Verona geht nun einen speziellen Weg, um den Fokus weg vom Bildschirm und hin zum kulinarischen Genuss zu lenken. Besonders bei jungen Menschen scheinen derartige Aktionen wichtig zu sein und gut anzukommen.

Wer das Smartphone im Restaurant Al Conominio in Verona abgibt, bekommt dafür eine Flasche Wein serviert. Ziel der Aktion ist es, das Gäste wieder im Moment leben anstatt sich um die Instagram-Bilder und andere Smartphone-Ablenkungen zu kümmern. Der Restaurantbesitzer Angelo Lella berichtet gegenüber dem Guardian von „sehr positiven Reaktion“.

Ist das Smartphone Fluch oder Segen?

Das iPhone hat 2007 die Welt verändert. Die positiven Auswirkungen sind hinlänglich bekannt, doch mittlerweile werden immer mehr Schattenseiten bekannt. Vor allem junge Menschen entwickeln durch eine Smartphone-Abhängigkeit Angststörungen und Depressionen.

Heute wurde die neue Studie „Jugend in Deutschland“ veröffentlicht, bei der 2.042 Personen im Alter von 14 bis 29 Jahren

befragt wurden. Die Ergebnisse sind krass. Und sie verraten viel darüber, was unser Umgang mit Jugendlichen anrichtet 🧵

Auf Twitter/X wird über eine nicht öffentliche Studie berichtet, wonach 11 Prozent der 14 bis 29-Jährigen angeben, in psychischer Behandlung zu sein. 51 Prozent leiden unter Stress, 33 Prozent haben Selbstzweifel und sind antriebslos. 25 Prozent sind gereizt.

Während nicht alle diese Symptome auf das Smartphone zurückzuführen sind, geben fast drei Drittel an, dass sie ihre Smartphone-Nutzung als Sucht beschreiben würden. 54 Prozent sagen, dass sie das Smartphone mehr nutzen, als sie eigentlich wollen. Je höher die Bildschirmzeit, desto stärker haben Jugendliche mit psychischen Belastungen zu kämpfen.

Die Kommentare unter dem Tweet zeigen, dass sich einige Jugendliche in diesen Zahlen wiederfinden. Es ist also nicht verwunderlich, dass in der Generation Z gerade ein neuer Trend zum Dumbphone entsteht, über den Apfelpage in der vergangenen Woche berichtete.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!