Statt HomePod 2: Wieso ein HomePod Mini zur Keynote ein wichtiger Schritt wäre

Auf der Keynote am 13. Oktober wird eventuell ein neuer HomePod vorgestellt, allerdings soll dies nicht die lange erwartete zweite Auflage sein. Stattdessen kommt ein HomePod Mini, behauptet zumindest einer der bekannteren Leaker. Das bringt den HomePod zwar vielleicht nicht technisch weiter, womöglich aber markttechnisch.

Apple werde auf der kommenden Keynote keinen komplett neuen HomePod vorstellen, mit dieser Behauptung wagt sich heute einer der bekannteren Leaker aus der Deckung.

Stattdessen werde das Unternehmen nur einen HomePod Mini vorstellen, erklärte er auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

there is no HomePod2 this year

only have mini one

— 有没有搞措 (@L0vetodream) October 7, 2020