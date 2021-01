Home iPhone Starkes Schlussquartal: iPhone 12 und Apple-Services weiter im Aufwind

Das iPhone 12 und eine stärkere Nutzung kostenpflichtiger Dienste dürfte Apple ein starkes Quartalsergebnis bescheren. Das Unternehmen legt kommende Woche seine Zahlen für das abgelaufene Quartal vor, das das wichtige Weihnachtsgeschäft enthält. Im Vorfeld der Zahlen deuten Einschätzungen von Analysten auf weiterhin starke Verkäufe des iPhone 12 an.

Apple hat mit dem iPhone 12 ein sehr starkes Lineup am Markt platziert, darauf hatten bereits frühere Einschätzungen von Beobachtern hingedeutet, wie wir in entsprechenden Meldungen berichtet hatten. Das iPhone 12 ist so etwa besonders in China überraschend gefragt und trieb den Marktanteil des iPhones dort erstmals seit langem wieder über die wichtige Marke von 20%.

Eine neue Einschätzung der Analysten von Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) geht von einem starken Quartalsergebnis aus.

Kunden kaufen weiter fleißig das iPhone 12

Im ersten Quartal 2021 werden die iPhone 12-Modelle für rund 56% der gesamten iPhone-Verkäufe sorgen, so die Analysten. Führend bei den Verkäufen sind weiterhin das iPhone 12 mit einem Anteil von rund 17% an den Verkäufen und das iPhone 12 Pro. Das iPhone 12 (Affiliate-Link) Mini enttäuschte bei der nachfrage allerdings, weshalb Apple die Produktion zuletzt zurückgefahren haben soll, Apfelpage.de berichtete.

Das starke iPhone 12 trieb zuletzt auch den durchschnittlichen Preis eines verkauften iPhones. Er stieg auf nun 873 Dollar von 809 Dollar im Vorjahreszeitraum, damit erreichte dieser wichtige Wert einen Allzeithöchststand seit Vorstellung des ersten iPhones. Die Services sind laut CIRP im letzten Quartal auch stark gewachsen. Von bezahltem iCloud-Speicher über App Store-Käufe bis zu Apple Music- und Apple TV+-Abos sei überall mit gestiegenen Nutzerzahlen zu rechnen. Bei Apple TV+ macht sich das allerdings wie berichtet noch nicht nennenswert bemerkbar.

Ein Problem der Einschätzungen von CIRP ist allerdings die stets sehr kleine Stichprobe der Erhebungen.

