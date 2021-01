Home Apple Apple TV+ auf dem letzten Platz: Ranking des Streamingmarkts macht wenig Hoffnung

Apple TV+ auf dem letzten Platz: Ranking des Streamingmarkts macht wenig Hoffnung

Apple TV+ spielt auf dem Streamingmarkt noch immer kaum eine Rolle: Der Dienst landete zuletzt in einem aktuellen Ranking auf dem letzten Platz und wurde sogar noch von Diensten überholt, die später an den Start gingen als der Apple-Service. Vor diesem Hintergrund mag die neuerliche Verlängerung der kostenlosen Probezeit für die Zuschauer kaum noch überraschen.

Apple TV+ ist am Markt der Streamingdienste weitgehend glücklos: In den USA, wo Apple traditionell deutlich leichter Marktsegmente im Endkundenbereich erschließt, als etwa in Deutschland, kommt Apple TV+ zuletzt nur auf einen Marktanteil von gerade einmal 3%. Damit liegt der Streamingdienst auf dem letzten Platz in einer aktuellen Aufstellung des amerikanischen Streamingsektors. Der Dienst von Apple liegt sogar noch hinter Peacock, dem Streamingdienst von NBC. Dieser kommt auf rund 6% Marktanteil.

Besonders deprimierend: Peacock ging erst im letzten Sommer an den Start und hatte Apple TV+ im vierten Quartal 2020, das das Ranking abbildet, bereits überholt.

Netflix liegt weiterhin ganz vorn

Der Streamingmarkt in den USA, wie auch weltweit, ist heiß umkämpft, immer mehr Wettbewerber wollen ein Stück vom Kuchen, doch aktuell ist Netflix noch der Platzhirsch: In den USA kommt der Dienst auf zuletzt rund 31% Marktanteil, zeigen die Daten von JustWatch. Netflix konnte zuletzt auch wieder einen deutlichen Zustrom von Neukunden vorweisen, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten. Mit recht deutlichem Abstand liegt Amazon Prime hinter Netflix und kommt auf einen Marktanteil von rund 22%.

Hulu, nur in den USA aktiv, bringt es auf rund 14% Marktanteil, dicht gefolgt von Disney+ mit einem Marktanteil von rund 13%. Disney+ ist auch in Deutschland erfolgreich gestartet und hat sich hier bereits gut am Markt etabliert. HBO Max, ein Angebot des großen Netzwerks HBO, kam in den USA auf 9% Marktanteil und ging ebenfalls nach Apple TV+ an den Start. Ob und wann Apples Streamingdienst je eine signifikante Rolle spielen können wird, bleibt abzuwarten.

