Home iPhone iPhone 12 Mini ist unbeliebt: Apple stellt Produktion um

iPhone 12 Mini ist unbeliebt: Apple stellt Produktion um

Das iPhone 12 Mini hat die Erwartungen Apples offenbar deutlich verfehlt, dafür ist das iPhone 12 Pro beliebter als gedacht: Apple reagiert nun auf diese Schieflage und stellt die Produktion um. Vom iPhone 12 Mini werden einstweilen weniger Einheiten gebaut.

Apple ist mit der Performance des iPhone 12 Mini (Affiliate-Link) offensichtlich nicht zufrieden: Daraus resultieren nun wohl erste Änderungen im Produktionsprozess. Apple soll die Produktion des iPhone 12 Mini zunächst zurückgefahren haben, das geht aus einer Notiz der Investmentbank Morgan Stanley hervor, die unlängst von Beobachtern zitiert wurde.

Danach wurde die Produktion des iPhone 12 Mini um rund zwei Millionen Einheiten zurückgefahren. Diese Entscheidung gilt einstweilen für das erste Quartal 2021.

Das iPhone 12 Pro ist deutlich beliebter

Diese Entscheidung soll dazu beitragen, dass Apple mehr Einheiten des iPhone 12 Pro fertigen kann, das deutlich stärker gefragt ist, als zunächst erwartet worden war. Schon zuvor hatte sich anhand verschiedener Beobachtungen von Marktforschern angedeutet, dass das iPhone 12 Mini am Markt nicht gut ankommt. Wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten, kam es in den Wochen nach dem Start in den USA nur auf einen geschätzten Marktanteil von rund 6%. Ob die Produktion des iPhone 12 Mini dauerhaft gedrosselt bleibt, ist noch nicht absehbar.

Unterdessen ist das iPhone 12 vor allem in China extrem gefragt, mehr noch, als in den USA. In dem wichtigen Schlüsselmarkt kommt das iPhone zuletzt dem Vernehmen nach auf einen Marktanteil von rund 20,3%, damit wäre das iPhone 12 das erfolgreichste iPhone seit vier Jahren.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!