Home Betriebssystem Spiele laufen deutlich flüssiger: Apples erstes großes Update für macOS-Gaming-Portierungswerkzeug

Spiele laufen deutlich flüssiger: Apples erstes großes Update für macOS-Gaming-Portierungswerkzeug

Apples Game-Portierungswerkzeug für Windows-Spiele hat ein erstes und zugleich wichtiges Update erhalten. Es verbessert die Leistung der portierten Titel deutlich, wie sich in Tests zeigt.

Apple möchte den Mac attraktiver für Spieleentwickler machen, hierfür wurde auf der WWDC 2023 ein neues Portierungswerkzeug vorgestellt. Mit ihm sollen Entwickler ohne viel Zeitaufwand Titel von Windows auf macOS portieren können, ein erstes Update hat das Tool nun bekommen und das hat es in sich.

Titel am Mac laufen jetzt deutlich flüssiger

Die neue Version sorgt für deutlich bessere Bildraten, in Tests sprang Elden Ring etwa von 26 auf 32 Fis und Cyberpunk 2077 konnte sogar von acht auf 18 Fis zulegen, jeweils unter Nutzung eines M2 Ultra-Chips.

Noch laufen Games nicht unbedingt am besten mit dem stärksten M-Series-Chip, was darauf hindeuten könnte, dass das Tool noch nicht auf den neuen M2 Ultra, der ein verdoppelter M2 Max ist, angepasst wurde. Cyberpunk 2077 kommt mit einem M1 Ultra auf 40 Fis, allerdings sorgt das jüngste Update für Kompatibilität mit den Titeln Horizon Zero Dawn und Resident Evil, die zuvor noch nicht liefen.

Das Werkzeug übersetzt DirectX 12-Inhalte in Metal 3 und basiert auf Wine, einer quelloffenen Umgebung, in der man schon lange Windows-Apps auf Linux- oder Unix-Systemen laufen lassen kann.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Ob das Tool von der Gaming-Entwicklergemeinde angenommen wird und der Mac bald eine für Zucker spannende Plattform werden wird, muss die Zeit allerdings noch zeigen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!