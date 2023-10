Home Hardware Sony präsentiert neue Playstation 5 – optisches Laufwerk zukünftig optional

Die Gerüchteküche hatte lang genug gebrodelt, nun hat Sony eine neue Version der Playstation 5 angekündigt. Die ist etwas schlanker gehalten, der japanische Konzern verzichtet dennoch auf den Zusatz „Slim“. Wir haben die Details.

Verbesserungen im Detail

Die Playstation 5 in den beiden bisherigen Varianten werden noch abverkauf, zum Weihnachtsgeschäft kommt dann (in den USA) die neue Version in den Handel. Sony hat laut eigenen Angaben das Volumen um bis zu 30% geschrumpft und das Gewicht um bis zu 24% reduziert. An der reinen Leistung hat Sony nicht gewerkelt, hoffentlich hat man das Problem mit dem Flüssigkühler in den Griff bekommen.

Sony verbaut nun eine echte 1-TB-SSD, vorher war die Festplatte nur 825 GB groß. Auf der Front kommen nun zwei USB-C-Ports zum Einsatz. Der Standfuß für das horizontale Aufstellen ist nun im Lieferumfang, wer die Konsole hinlegen will, kann den entsprechenden Ständer für 29,99 Euro erwerben.

Laufwerk kann angeflanscht werden

Die wichtigste Neuerung ist im CD-Laufwerk zu finden. Dieses ist nicht mehr fest verbaut, sondern lässt sich abnehmen bzw. nachrüsten.

Warum Sony sich den Aufwand macht, und die neue Konsole weiterhin mit und ohne Konsole anbietet, bleibt ein exklusives Geheimnis. Wer die neue Konsole ohne Laufwerk kauft und dieses später nachrüsten will, muss zusätzlich 119,99 Euro investieren. Anders herum lässt sich dieser auch separat verkaufen, wenn es doch nicht gebraucht wird.

Preise und Verfügbarkeit

An den Preisen hat sich nichts geändert: Die Version mit Laufwerk wird 549,99 Euro kosten, ohne Laufwerk werden 449,99 Euro fällig. Ob es die neue Version noch pünktlich zu Weihnachten hierzulande in den Handel schafft, ist ungewiss. Wie eingangs erwähnt, startet die neue Version im November zunächst in den USA

