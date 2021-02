Home Betriebssystem Soll Ladeproblem am MacBook Pro lösen: macOS 11.2.1 veröffentlicht

Soll Ladeproblem am MacBook Pro lösen: macOS 11.2.1 veröffentlicht

Apple hat gerade eben ein kleines Update für macOS Big Sur 11.2 veröffentlicht. Es behebt einen Fehler, der vorwiegend auf einigen älteren MacBook Pro-Modellen auftritt und betrifft somit nur wenige Nutzer.

Apple hat am heutigen Abend ein kleines Update für den Mac veröffentlicht. macOS Big Sur 11.2.1 kann ab sofort von Nutzern geladen und installiert werden. Die Aktualisierung kann wie üblich über den Punkt Software-Update in den Systemeinstellungen angestoßen werden.

macOS Big Sur 11.2.1 wird etwa eine Woche nach Veröffentlichung von macOS Big Sur 11.2 an alle Nutzer verteilt.

Neues Update behebt ein Problem mit dem Aufladen von MacBook Pro-Modellen

Die gerade veröffentlichte Aktualisierung auf macOS Big Sur 11.2.1 behebt ein Problem, das dazu führen konnte, das ein MacBook Pro nicht aufgeladen wurde.

Wie Apple in den Notizen zum Update ausführt, trat dies in der Hauptsache am MacBook Pro aus den Jahren 2016 und 2017 auf. Die zuvor veröffentlichte Aktualisierung auf macOS Big Sur 11.2 sollte eigentlich die bestehenden Probleme mit der Nutzung externer Bildschirme beseitigen, das hat aber nicht geklappt, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten.

Dieser Bug wird dann hoffentlich im kommenden Update auf macOS Big Sur 11.3 beseitigt,, das sich aktuell in der Beta befindet. Es bringt darüber hinaus auch die volle Unterstützung von Stereo-Paaren des HomePod am Mac.

