Noch immer Probleme mit externen Monitoren unter Big Sur, bei euch auch?

Apple kann die Probleme mit externen Monitoren unter macOS Big Sur einfach nicht lösen. Auch das jüngste Update hat die Schwierigkeiten beim Betrieb zusätzlicher Displays nicht beseitigt, eher im Gegenteil: Manche Nutzer sind jetzt erst von den Störungen betroffen, das Bild ist uneinheitlich. Wie sieht es bei euch aus?

Wer regelmäßig mit externen Monitoren am Mac arbeitet, hatte zuletzt unter Umständen wenig Freude unter macOS Big Sur. Die Displays verweigerten zum Teil vollständig oder eingeschränkt ihren Dienst und blieben schwarz, Apfelpage.de berichtete. Apple hatte versprochen, diese Probleme mit dem Update auf macOS Big Sur 11.2 zu beheben, das unlängst erschienen war.

Nun zeigt sich aber: Zu früh gefreut! Die Displays laufen noch immer nicht rund.

Probleme nach Update teils sogar noch verschlimmert

Nach wie vor gibt es Nutzerberichte unter anderem aus Apples offiziellem Supportforum, die von nicht funktionierenden Monitoren am Mac sprechen. Einige Nutzer sind zudem erst nach dem Update von den Störungen betroffen. So weigern sich etwa verschiedentlich Ultrafite-Displays von LG, die bei Apple erworben wurden, am USB-C-Port zu arbeiten. Manchmal funktioniert der externe Bildschirm zwar, liefert aber nur eine Bildwiederholrate von 30 Hz und nicht die maximal mögliche Auflösung.

Wieso Apple hier solche Schwierigkeiten hat, ist nicht bekannt: Wie sieht es bei euch aus? Sind die Probleme mit dem Update verschwunden, schlimmer geworden oder gar erstmalig aufgetreten?

Die nächste Chance, den Ärger in den Griff zu bekommen, bietet sich Apple mit dem Update auf macOS Big Sur 11.3, das wird aber frühestens Anfang Frühling erwartet.

