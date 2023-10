Home Apple Scary Fast-Event für ausgewählte Personen auch in Präsenz

Apples Mac-Event wird zwar für die aller meisten Zuschauer rein virtuell abgehalten, einige wenige Personen dürfen sich aber zumindest die Veranstaltung in einer Apple-Liegenschaft ansehen. Sie werden im Anschluss wohl auch die neue Hardware ausprobieren können. Erwartet werden mehrere neue Macs.

Apples Scary Fast-Event wird nicht nur zu nachtschlafender deutscher Zeit abgehalten, sondern auch rein virtuell – zumindest für die Mehrheit. Einige wenige Personen wurden in eine Destination von Apple in New York City eingeladen, wie zuvor schon von Mark Gurman berichtet worden war. Auch die Seite 9to5Mac weiß zu vermelden, dass es eine kleine Gruppe an Medienvertretern und Influencern gibt, die in Präsenz die Veranstaltung schauen können.

Einladungen nach New York und Mexiko City

Apple besitzt eine Immobilie in New York, wo in der Vergangenheit schon häufiger Veranstaltungen im kleinen Rahmen abgehalten wurden. Dort hin werden immer nur sehr wenige Teilnehmer eingeladen.

Auch wurden einige Einladungen nach Mexiko City verschickt, wo Apple eine vergleichbare Adresse besitzt. Es wird erwartet, dass Apple heute Nacht mehrere neue Macs vorstellt, diese dürften mit den diversen Varianten des kommenden M3-Chips angetrieben werden. Von ihm erwarten sich Beobachter eine höhere Leistung. Der Livestream startet um 01:00 Uhr deutscher Zeit, die Veranstaltung dürfte etwa eine Stunde dauern.

