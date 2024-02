Home Apple Project Titan: Apples Autos machen wieder mehr Strecke

Apples Autoprojekt ist womöglich doch noch nicht tot: 2023 haben sich die von Apples Testflotte in Kalifornien zurückgelegten Kilometer vervielfacht, zeigt eine Auswertung. Konkrete Fakten zum Project Titan gibt es indes noch immer nicht.

Apples Project Titan war zuletzt wieder aus den Schlagzeilen der Tech-Medien verschwunden. Mit diesem Projekt wird die Entwicklung eines Autos oder zumindest eines innovativen Mobilitätsprodukts verbunden, zuletzt war wieder unklar, was Apple hier entwickelt oder entwickeln will, das mag auch damit zusammenhängen, dass Apple den Fokus von Titan im Laufe der Jahre mehrmals verändert hat. Klar ist aber: Apples Testfahrzeuge fahren weiter.

Auswertung: Apple-Testfahrzeuge geben wieder Gas

Indes ist klar: Apple hat seine in Kalifornien zugelassenen Testfahrzeuge nicht eingemottet. Eine Auswertung des Handelsblatts von statistischen Angaben der kalifornischen KFZ-Zulassungsbehörde zeigt, Apples Wagen fuhren 2023 deutlich mehr als im Vorjahr: Im zurückliegenden Jahr legten die Fahrzeuge rund 453.000 Meilen (730.000 Kilometer) zurück. Damit fuhren die Fahrzeuge der Flotte mehr als dreimal so viel wie im Jahr zuvor.

Apple ist ein ernstzunehmender Akteur

Noch immer ist weitgehend unklar, was Apple plant. Die Branche behält Titan aber im Blick. Apple sei ein Akteur, den man ernst nehmen müsse, zitiert das Handelsblatt nicht genannte Quellen in großen Autobauern in Europa. Wenn in Cupertino ein Fahrzeug mit Apples Design und fortschrittlichen Eigenschaften wie etwa hoch autonomer Fahrtunterstützungssysteme zur Marktreife entwickelt werde, wäre das für alle etablierten Akteure ein einschneidendes Ereignis, so die Quellen. Bislang ist und bleibt allerdings völlig offen, ob Apple in absehbarer Zukunft hierzu etwas zeigen wird, denn die Herausforderungen sind hoch: Zuletzt hatten Ausblicke gut unterrichteter Kreise einen Zeitrahmen um 2028 skizziert. Zudem soll Apple die meisten autonomen Fahrfunktionen gestrichen haben. Auch zeigten sich in der Vergangenheit viele Autobauer wenig begeistert von der Vorstellung, das Apple Car zu bauen und so zu einer Art zweitem Foxconn zu werden.

