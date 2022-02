Home Betriebssystem Mit behobenem Bluetooth-Bug: macOS Monterey 12.3 Public Beta 2 für freiwillige Tester ist da

Apple hat heute Abend auch die zweite Public Beta von macOS Monterey 12.3 für die freiwilligen Tester veröffentlicht. Diese sollte allerdings nur geladen werden, wenn sie nicht auf der produktiv genutzten Maschine installiert wird. macOS Monterey 12.3 behebt unter anderem ein Problem in Zusammenhang mit Bluetooth und leeren Akkus am Mac.

Apple hat heute Abend neben iOS 15.4 und iPadOS 15.4 Public Beta 2 auch macOS Monterey 12.3 Beta 2 in einer Version für die freiwilligen Tester vorgelegt. Die neue Public Beta kann von allen interessierten Nutzern geladen und installiert werden, sofern sie am Public Beta-Programm von Apple teilnehmen. Die Teilnahme ist kostenlos nach einer einmaligen Registrierung auf Apples Public Beta-Webseite möglich.

Die neue Public Beta beinhaltet auch einen behobenen Bug, der den Akku am MacBook leeren konnte, wenn sich gekoppelte Bluetooth-Geräte in der Höhe befinden, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten.

macOS Monterey 12.3 kommt im Frühling für alle Nutzer

Dies könnte für einige Nutzer ein Grund sein, macOS Monterey 12.3 Public Beta 2 zu installieren, bedacht werden sollte hier allerdings, dass es sich noch um eine Beta in einem vergleichsweise frühen Stadium handelt, bei der andere Probleme und Fehler im Betrieb auftreten können.

macOS Monterey 13.3 bringt darüber hinaus die Unterstützung für Universal Control. Die neue Version wird im Frühling für alle Nutzer veröffentlicht.

Wie läuft die neue Public Beta bei euch?

