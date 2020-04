Kein Plus-Modell: Neues iPhone SE nicht mit 5,5-Modell, enttäuscht?

Das iPhone SE 2020 ist da und es löst das iPhone 8 ab. das ist so weit nicht überraschend. Ein wenig mehr überrascht, dass sich eine Erwartung nicht bestätigt hat: Das große iPhone 8 Plus ist ebenfalls verschwunden und es gibt keinen Nachfolger – noch nicht.

Wir wissen aus euren Kommentaren und anderen Äußerungen aus Apples Apples Kundschaft, dass nicht nur kleine iPhones wie das nun mehr endgültig in die Vergangenheit verbannte iPhone SE der ersten Generation ihre Fans haben. Auch das große Plus-Format hatte seine Anhänger und viele Nutzer freuten sich schon auf ein iPhone 9 Plus mit 5,5 Zoll-Display. Nun aber ist klar: Die Hoffnung war vergebens.

Apple hat das iPhone 8 abgelöst, es ist nicht länger im Apple Store erhältlich, das neue iPhone SE löst die alte Version ab.

Gute und schlechte Nachrichten

Die gute Nachricht ist: Trotz des ungünstigen Umrechnungskurses ist das neue iPhone SE, das de facto dem iPhone 8 nachfolgt und sowohl bei der Kamera, wie auch beim Prozessor drastische Fortschritte mit sich bringt, die es noch für Jahre zu einem attraktiven Smartphone machen werden, günstiger geworden. Für weniger Geld bekommen Kunden also nun ein zeitgemäß ausgestattetes iPhone, das für wenigstens fünf Jahre iOS-Updates bekommen wird und die jüngsten Entwicklungen zeigen, dass immer mehr Nutzer ihr Gerät für mehrere Jahre behalten. Die schlechte Nachricht ist aber auch: Aktuell gibt es kein günstiges und großes iPhone. Das iPhone 9 Plus, so hatten wir das spekulative Modell genannt, war von mehreren Quellen wiederholt angekündigt worden, es soll sich sogar im Code von iOS 14 gezeigt haben.

Somit ist noch nicht alle Hoffnung verloren, dass es vielleicht noch ein iPhone SE Plus geben könnte. Wer auf ein großes und zugleich günstiges iPhone wartet, sollte aktuell noch ein wenig länger warten.

Wer von euch hatte auf ein großes 5,5 Zoll-iPhone SE gewartet und werdet ihr noch weiter warten, oder bei einem anderen Modell zugreifen?

