iTunes Movie Mittwoch: Heute „Lassie: Eine abenteuerliche Reise“ für 1,99€ leihen

Der Hund ist ja bekanntlich des Menschen bester Freund, weshalb zahlreiche Filme diesbezüglich nicht verwundern dürften. Einer der beliebtesten Filmhunde ist der Collie Lassie und das ist auch das entscheidende Stichwort für den heutigen iTunes Movie Mittwoch.

Für den zwölfjährigen Flo bricht eine Welt zusammen: Er muss seine geliebte Collie-Hündin abgeben, weil die Familie in eine kleinere Wohnung ziehen muss, in der keine Tiere erlaubt sind. Lassie kommt in die Obhut des Grafen von Sprengel und dessen Enkelin Priscilla. Beide nehmen Lassie mit an die Nordsee, wo sie bald die Flucht ergreift. Für die Hundedame beginnt eine abenteuerliche Reise quer durch Deutschland – eine Reise zurück zu Flo.

Konditionen

Wenig überraschend ändert sich auch diese Woche nichts an den Konditionen. Die günstige Leihgebühr von 1,99 Euro gilt nur am heutigen Mittwoch, einmal entrichtet verbleiben euch 30 Tage, um sich den Film anzuschauen. Einmal gestartet, muss er innerhalb von 48 Stunden zu Ende geschaut werden. Danach wird der Film automatisch aus eurer Bibliothek entfernt.

