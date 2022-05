Home iPhone iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max: Displays werden minimal größer

Das Display des iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max wird größer, aber nur minimal. Im Alltag dürfte es kaum auffallen und daher wird Apple wohl auch iOS nicht eigens überarbeiten. Die Akkustandanzeige kommt so wohl nicht zurück in die Statusleiste.

Apples kommende iPhone-Modelle werden optisch wohl ein wenig überarbeitet werden. Apple wird seinem iPhone 14 Pro ein minimal größeres Display verpassen, schreibt Ross Young aktuell. Der Displayanalyst von DSCC geht von einer Diagonale von 6,12 Zoll aus.

Das Panel des iPhone 14 Pro Max soll eine Diagonale von 6,69 Zoll haben, nur minimal größer als die 6,68 Zoll des aktuellen Modells.

iPhone 13 Pro – 6.06″

iPhone 14 Pro – 6.12″

iPhone 13 Pro Max – 6.68″

iPhone 14 Pro Max – 6.69″ Differences due to pill + hole replacing the notch and narrower bezels.

Apple wird allerdings wohl nichts an der Vermarktung der Größen von 6,1 Zoll und 6,7 Zoll ändern, auch iOS wird wohl keine Überarbeitung der Oberfläche erfahren. Die Batterieanzeige wird also nicht in die Statusleiste zurückkehren. In die alten Hüllen werden die neuen iPhones aber wohl dennoch nicht passen, Apfelpage.de berichtete.

Neues Format nur beim iPhone 14 Pro

Klar ist auch: Apple wird die neue Front nur realisieren können, indem die Notch verschwindet. Sie soll durch das Pill + Hole-Design ersetzt werden, über das zuletzt schon häufiger spekuliert wurde. Wie das aussieht, zeigen Renderings, über die wir etwa in dieser Meldung berichtet hatten.

Das iPhone 14 und iPhone 14 Max in der günstigeren Basisversion werden dagegen wohl mit einer weitgehend unveränderten Front auf den Markt gebracht werden.

Die neuen vier iPhone 14-Modelle werden im Herbst erwartet, sofern nichts dazwischen kommt.

