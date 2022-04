Home iPhone Video: Passt das neue iPhone 14 ins Case des alten iPhone 13?

Passen die neuen iPhone 14-Modelle noch in alte Cases? Ein Video geht dieser Frage nach, die zunächst berechtigt scheint: Die Displaygröße der kommenden Modelle orientiert sich am iPhone 13 und iPhone 13 Pro Max. Ganz so einfach ist es dann aber doch nicht.

Das iPhone 14 und das iPhone 14 Pro wird – rein von der Display-Diagonale – so groß wie einige der aktuellen Modelle sein: Es werden je zwei Modelle mit 6,1 Zoll-Display und zwei Modelle mit einem 6,7 Zoll-Panel vorgestellt werden. Da ist die Frage berechtigt, können Kunden ihre neuen iPhones ins alte Case packen?

Ein Video geht der Frage nach der Case-Kompatibilität nach

Ein Video der japanischen Seite Mac Otakara geht dieser Frage nach und nutzt dafür Dummy-Einheiten, die den Prognosen die neuen Modelle entsprechend nachgebildet sind. Daran zeigt sich: Ganz so gut steht es dann doch nicht um die Kompatibilität.

Rein von der Größe her sind auch alte Cases noch kompatibel, allerdings scheitert die Nutzung an der größeren Kamera, hier passen die alten Cases nicht mehr. Auch sollen die kommenden Modelle dicker ausfallen, was ebenfalls einer weiteren Verwendung im Wege steht.

Das Video haben wir nachfolgend eingebettet.

Das iPhone 14 wird Apple im September auf den Markt bringen.

