iPad Fold in Planung: Könnte Ende 2024 kommen

Apple arbeitet offenbar tatsächlich auf ein faltbares iPad hin: Ein solches Modell könnte bereits Ende 2024 auf den Markt kommen, sofern keine unerwarteten Probleme in der Entwicklung mehr auftauchen.

Seit Jahren wurde über faltbare Geräte von Apple spekuliert, immer wieder tauchten Patente zu faltbaren iPhones, iPads und sogar Macs aus, konkret wurde es aber nie. Doch Apple scheint die Entwicklung zumindest eines faltbaren Tablets tatsächlich relativ stringent voranzutreiben, eine Markteinführung ist möglicherweise gar nicht mehr so weit entfernt.

Kommt ein iPad Fold Ende nächsten Jahres?

Derzeit arbeite Apple eng mit verschiedenen Zulieferern zusammen, um die Fertigung eines iPad Fold vorzubereiten, berichtet die in Taiwan erscheinende Fachzeitschrift Digitimes aktuell für Abonnenten. Unter Berufung auf Informationen aus der Lieferkette heißt es dort, Apple verfolge den Plan, Ende nächsten Jahres mit der Kleinserienfertigung zu beginnen.

Ein Marktstart könnte damit Ende 2024 oder Anfang 2025 möglich sein, falls bis dahin keine größeren Probleme in der Entwicklung mehr auftreten. Zuletzt hatten sich wiederholt Experten dahingehend geäußert, dass Apple kaum mit einem faltbaren iPhone in den Markt der Foldables eintreten wird, als zu riskant wird es angesehen, mit dem umsatzstärksten Produkt in ein Segment vorzurücken, das noch immer als exotisch gilt und in dem Rückschläge bei Qualität und Leistung lange an der Tagesordnung waren. Ein Start mit einem iPad Fold scheint daher ein plausibler Schritt.

