iOS 17 verletzt Privatsphäre | Magere Gehaltserhöhung für Apple Store-Mitarbeiter | Beeindruckender U2-Chip im neuen iPhone – Daybreak

Guten Morgen und willkommen zum Daybreak. Gestern haben wir über automatisch veränderte Umstellungen unter iOS 17 bezüglich der Privatsphäre, zähe Gehaltsverhandlungen bei Apple Store-Mitarbeitern und den neuen U2-Chip im iPhone 15 berichtet. Außerdem gibt es Berichte über ein mögliches iPad mini in der siebten Generation und eine Neuigkeit bezüglich der Super Bowl Halbzeitshow, powered by Apple Music! Los geht’s:

Apple Store-Mitarbeiter erhalten 2023 nur magere Gehaltserhöhungen

Apple erhöht die Gehälter von Mitarbeitern in den Stores in diesem Jahr langsamer. Damit reagiert das Unternehmen auf eine sich allgemein abschwächende Wirtschaft in den USA und die sinkende Inflation. Unterdessen keimen in immer mehr Apple Stores Aktivitäten zu gewerkschaftlicher Organisation auf. Hier geht es zur Meldung.

U2-Chip im iPhone 15 erlaubt Auffinden aus 60 Metern

Das iPhone 15 lässt sich auf deutlich längere Distanzen mit der Präzisionssuche auffinden, das zeigt ein Video in einer bemerkenswerten Demonstration. Diese deutlich erhöhte Reichweite ist ein Verdienst des neuen U2-Chips, den auch die neuen Apple Watch-Modelle haben. Alles Weitere findet ihr hier.

iOS 17 verändert Einstellungen zur Privatsphäre

Twitter-Nutzer haben festgestellt, dsa Privatsphäre beim Update auf iOS 17 automatisch geändert wurden. Apple schließt absichtliches Verhalten aus und will der Sache auf den Grund gehen. Habt ihr Ähnliches festgestellt? Lasst es uns unter diesem Beitrag wissen.

Höhere Akkukapazität für die Apple Watch Ultra 2

Apple hat mit der Series 9 und der Ultra 2 zwei neue Apple Watches vorgestellt. Neben einem neuen Prozessor ist vor allem das Double Tap-Feature spannend. Außerdem hat eine der neuen Apple Watches einen größeren Akku bekommen. Eine weitere Nicht-Neuerung auf der Hardware-Seite ist ebenfalls spannend. Welche das ist, erfahrt ihr in unserem Beitrag von gestern.

Neues iPad mini noch 2023?

Einem Bericht zufolge könnte Apple noch in diesem Jahr ein neues iPad mini bringen. Genauer ist hier von einem „small size“ iPad die Rede. Sollten sich die Gerüchte bestätigen, wäre es bereits die siebte Generation des kleinen iPad. Spezifikationen und Weiteres wissen wir aber noch nicht. Hier geht’s zur Meldung.

Usher wird beim Super Bowl auftreten

Siet vergangenem Jahr wird die Halbzeitshow des Super Bowls von Apple Music präsentiert. Jetzt steht der Main-Act fest: Es ist der US-amerikanische Rapper Usher. Außerdem wird die Show mit Spatial Audio kompatibel über Apple Music zu streamen sein. Alles Wichtige haben wir euch hier zusammengefasst.

Was sonst noch wichtig war:

Habt einen schönen Dienstag und nicht vergessen: Heute Abend erscheint aller Voraussicht nach macOS Sonoma in seiner endgültigen Fassung. Damit wären dann auch alle Geräte up-to-date, wir hoffen auf einen ruhigen Ablauf.

