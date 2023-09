Home iCloud / Services Apple TV+ kündigt Starttermin für die zweite Staffel von „Interruption Chicken“ an

Apple TV+ kündigt Starttermin für die zweite Staffel von „Interruption Chicken“ an

Woran merkt man, dass der Herbst quasi vor der Tür steht? Auch Apple TV+ kündigt für die kommenden Wochen eine Vielzahl an neuen Inhalten an. Einer der neuen Inhalte richtet sich aber eher an die Kleinsten unter uns.

Zweite Staffel von „Interruption Chicken“ startet nächste Woche

Apple Tv+ legt auch unheimlich viel Wert auf Serien für die kleinsten Zuschauer. Speziell für Vorschulkinder wurde „Interruption Chicken“ kreiert und dessen zweite Staffel startet noch in dieser Woche. Der Streaimingdienst beschreibt die Serie wie folgt:

Basierend auf der 2011 mit der Caldecott Honor ausgezeichneten Buchreihe, die von David Ezra Stein geschrieben und illustriert wurde, ist „Interrupting Chicken“ eine animierte Vorschulserie, die Kindern die Freude am kreativen Schreiben vorstellt – beginnend mit einem jungen kleinen Huhn namens Piper, das die Angewohnheit hat, die Geschichtenzeit zu unterbrechen! Jedes Mal, wenn Piper eine Geschichte hört, kann sie nicht anders, als einzusteigen, Fragen zu stellen und ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen, während sie versucht, Details auszufüllen, zu erraten, was als nächstes passiert, oder sich mitten in die Aktion einzufügen, um den Tag zu retten.

Konkret wird die zweite Staffel am 29. September 2023 exklusiv auf Apple TV+ anlaufen. Auch hier wird es wieder insgesamt acht Episoden geben.

Was kostet Apple TV+

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!