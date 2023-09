Home Smart Home Philips Hue: Neue Firmware implementiert Matter

Der neue Standard Matter wurde während der Planung mit großen Hoffnungen verknüpft, doch der Start war alles andere als reibungslos. Das liegt auch daran, wer Matter von Anfang unterstützte und wer nicht. Mit Philips Hue ist nun aber eine der Marken für smarte Beleuchtung an Bord, dank des letzten Firmwarupdates.

Neue Firmware für die Hue Bridge

Vor dem vergangenen Wochenende stellte Signify eine neue Firmware für die Hue-Bridge bereit und informiert darüber im hauseigenen Blog. Die Versionsnummer 1960062030 sollte automatisch ausgerollt werden. Der Hauptgrund für dieses Update ist die Implementierung von Matter. Eingerichtet wird dies unter dem Reiter „Smart Home“ in den Einstellungen der Hue-App. Hier tippt man auf das „+“-Icon, um „Andere Apps“ auszuwählen und erhält nach einem Datenschutzhinweis einen Kopplungscode.

Anschließend lassen sich auch andere Leuchtmittel mit dem System kombinieren, die auf den Zigbee-Standard setzen. Somit ist man nicht mehr zwingend auf die hochpreisigen Komponenten von Philips Hue angewiesen. Doch eine Integration sollte wohlüberlegt sein.

Es lauern Fallstricke

Offenkundig überwiegen die Vorteile, zudem soll die Kommunikation schneller erfolgen. Doch wer auf HomeKit setzt, sollte sich das gut überlegen. So gibt es diverse Meldungen, wonach das Hue-Setup nach dem Upgrade auf Matter doppelt in HomeKit auftaucht. Zudem verliert man einige Steuerungsoptionen: So werden etwa animierte Farbwechsel bei Gradient-Leuchten nicht unterstützt. Zudem lassen sich die HDMI-Sync Box und der Tap Dial Switch nicht in der Home-App ansprechen, wenn man Matter für die Kopplung verwendet.

