Beeindruckend: U2-Chip im iPhone 15 erlaubt Auffinden aus 60 Metern

Das iPhone 15 lässt sich auf deutlich längere Distanzen mit der Präzisionssuche auffinden, das zeigt ein Video in einer bemerkenswerten Demonstration. Diese deutlich erhöhte Reichweite ist ein Verdienst des neuen U2-Chips, den auch die neuen Apple Watch-Modelle haben.

Apple baut in das neue iPhone 15-Lineup und auch die neuen Apple Watch-Modelle einen neuen Ultrabreitband-Chip ein. Was der U2 konkret leistet, war bislang noch nicht klar, nun zeigt eine beeindruckende Demo aber die deutliche Verbesserung. Dafür wird eine neue Funktion vorgeführt, diese ermöglicht die Präzisionssuche von Freunden über die Wo ist-App.

Lokalisierung über 60 Meter

In dem Video wird gezeigt, wie ein iPhone ein weiteres iPhone 15 mittels der Präzisionssuche über eine Entfernung von 60 Metern noch lokalisiert. Das Feature ist von den AirTags bekannt, ein ständig aktualisierter Pfeil weist den Weg zum verlegten Objekt. Apple gibt für die AirTags eine Reichweite von 10 bis 15 Metern an, wir haben in Tests auf freiem Feld aber auch Entfernungen für die Suche von über 30 Metern messen können.

Laut Apple erreicht der U2 eine dreimal so große Reichweite, was in etwa zu den demonstrierten Ergebnissen passt. Es bleibt aber zu bedenken, dass die Bedingungen auf freier Fläche deutlich günstiger sind, als in Gebäuden mit Türen und eventuell stahlverstärkten Wänden.

Wenn der AirTag einmal ein Update erhält, ist davon auszugehen, dass er ebenfalls den U2-Chip erhält. Diese Aufwertung wird den kleinen Tracker zweifellos noch deutlich nützlicher machen.

