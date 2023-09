Home Sonstiges Amazon bestätig Werbung für Prime Video ab 2024

Was für die Musikstreamingdienste gilt, gilt auch für Videostreamingdienste: Nachhaltig Geld zu verdienen, ist schwerer als angenommen. Netflix und Disney+ haben als Einnahmequelle die Werbung wieder entdeckt und auch Prime Video wird auf den Zug aufspringen.

Prime Video wird Werbung bekommen

Streamingdienste erfreuten sich auch deshalb großer Beliebtheit, weil sie zwei nervige Angewohnheiten des linearen TVs eliminierten – die wöchentliche Ausstrahlung von Serienepisoden sowie Werbung. Netflix und Disney+ führten beides wieder ein, bei Werbung steigt nun auch Prime Video auf den Zug auf. Wie der Versandgigant erklärte, wird Werbung ab dem Jahreswechsel bei Prime Video zu finden sein. Kunden müssten nicht aktiv werden, was sich so anhört, dass man hofft, dass nicht allzu viele Kunden ihre Prime-Mitgliedschaft kündigen.

Gegen Aufpreis lässt sich Werbung deaktivieren

Wer die Prime-Mitgliedschaft zum aktuellen Preis von 89,99 Euro bucht, muss ab 2024 zwischen den Streaminginhalten mit Werbung leben. Wer dies nicht akzeptieren will, kann entweder kündigen oder eine neue aufpreispflichtige Option buchen. Die genauen Details will der Anbieter noch im Laufe des Herbstes bekannt geben. In den USA soll diese Option 2,99 US-Dollar kosten, was hier ein guter Richtwert sein dürfte.

Amazon macht Prime immer unattraktiver

Prime ist ein Programm zur Kundenbindung, was der Versandgigant immer unattraktiver macht. Prime Video und Prime Music waren immer nette Zugaben und sorgten dafür, dass man die Jahresmitgliedschaft buchte. Doch nach Prime Music macht man nun auch Prime Video deutlich unattraktiver – zumal eine weitere Erhöhung für die Prime Mitgliedschaft im Raum steht. Kunden in den USA müssen nun knapp 130 US-Dollar zahlen, wir rechnen ebenfalls mit einer Preisanpassung auf rund 100 Euro oder mehr.

