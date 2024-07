Home Featured Nerviger Ausfall: iCloud Private Relay-Störung legte Safari lahm

Apples Sicherheitsfeature iCloud Private Relay war in der Nacht zu Donnerstag von einem unangenehmen Ausfall betroffen. Der Dienst war für einige Kunden gestört, was aber über eine schlichte Nicht-Verfügbarkeit hinaus ging. Die betroffenen Nutzer konnten Safari nicht nutzen und wussten häufig zunächst wohl gar nicht, wo das Problem lag.

Apple bietet seit einiger Zeit eine zusätzliche Sicherheitsebene für die eigene Datennutzung. Bei iCloud Private Relay handelt es sich um eine zusätzliche Station in Form einer Reihe von Servern, die Apple bei externen Dienstleistern angemietet hat, über die alle Daten wie Website-Zugriffe geleitet werden, bevor sie ans Ziel gelangen. Dadurch wird der Datenverkehr anonymisiert.

Das Feature ist nur zahlenden iCloud+-Nutzern vorbehalten und im Prinzip eine sehr nützliche Sache. Gelegentlich kam es in der Vergangenheit bereits zu kurzen Ausfällen, die wurden jedoch per Push-Nachricht an die Nutzer jeweils zu Anfang und Ende des Aussetzers angezeigt, sodass diese informiert waren. Die jüngste Störung war anders.

Plötzlich geht Safari nicht mehr

In der Nacht zu gestern war iCloud Private Relay abermals gestört, doch dieser Aussetzer unterschied sich deutlich von früheren Problemen. Einerseits war er nicht auf Apples Systemstatusseite einsehbar, was sonst auf die meisten Probleme mit Apples Diensten zutrifft.

Zudem gab es auch keine Push-Nachrichten an die Nutzer, diese mussten jedoch teils erleben, dass Safari nicht mehr nutzbar war. Der Browser zeigte oft die Fehlermeldung, dass Private Relay nicht erreichbar war.

Wenn Nutzer die Funktion vor längerer Zeit aktiviert und sich nicht eingehender mit der Funktion beschäftigt hatten, waren sie oft ahnungslos die Ursache betreffend. Um wieder problemlos arbeiten zu können, half es, Private Relay in den Einstellungen auszuschalten, dafür musste man aber zunächst wissen, welcher Art die Problematik war.

Apple hat sich zu der nervigen Störung nicht geäußert. Das wird vielleicht noch nachgeholt – vielleicht aber auch nicht, schließlich ist iCloud Private Relay ein sicherheitsrelevantes Feature und somit eine Erklärung für den Fehler ein sensibles Thema.

Das Relay deckt übrigens nicht jede Datenübertragung ab, neben Safari wird Apple Mail auf diese Weise anonymisiert, andere Browser wie Chrome oder Firefox fallen nicht unter diese Datenumleitung.

