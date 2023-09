Home Hardware Amazon präsentiert neuen Echo Show 8, neue Echo Frames und mehr

Verfasst von Patrick Bergmann // 25. September 2023 um 12:31 Uhr // Hardware // // Keine Kommentare

Der Techtember hat seinen Namen nicht von ungefähr: Neben der iPhone-Keynote hielt auch Amazon sein Hardware-Event ab und wir fassen die wichtigsten Neuerungen kompakt zusammen.

Echo Show 8 in der 3. Generation mit „Dolby Atmos“

Im Gegensatz zu Apple und Siri bietet Amazon auch eine bildschirmgestützte Variante von Alexa an, hier liegt nun die dritte Generation an. Optisch hat sich der Lautsprecher durchaus stark gewandelt – die eigentliche Technik steckt nun in einer kugelförmigen Rückseite.

Neu sind nun die integrierten Mikrofone, die den Raum akustisch einmessen und somit Dolby Atmos ermöglichen soll. Auch am User Interface hat man geschraubt, der Bildschirm zeigt nun relevante Inhalte, wenn sie sich in der Nähe des Geräts befinden. Matter wird ebenfalls unterstützt, womit der Echo Show 8 3. Gen. als Smart Home Hub fungieren kann.

Auch den kleineren Echo SHow 5 hat das Unternehmen modernisiert, sich hier aber auf leistungsstärkere Mikrofone, Lautsprecher und einen schnelleren Chip beschränkt.

Echo Hub

Der neue Echo Hub ist eine Art Bedienpanel, wie man es ähnlich von KNX-Systemen kennt, welches sich mit über 10.000 verschiedenen Geräten verbinden lässt. Die Steuerung soll dank Widgets und ausreichend großer Steuerelemente einfach von der Hand gehen. Auch die Steuerung via Sprache ist dank Alexa natürlich möglich:

Für den Datenschutz sollen sich alle Mikrofone abschalten lassen. Wer den Hub nicht an der Wand montieren möchte, der kann einen separaten Tischständer kaufen. Amazon betont zudem, dass das Gerät zu 27% aus recycelten Materialien besteht. Mit 199,99 Euro ist das jedoch kein Schnapper.

Alexa AI

Entgegen der Gerüchte zum Jahresanfang scheint Amazon nach wie vor in Alexa investieren zu wollen. Um die Interaktion noch natürlicher zu gestalten, hat man nun Künstliche Intelligenz implementiert. Kameras dienen künftig der Erkennung von Körperbewegungen, um verschiedene Interaktionen zu erkennen. Auf diese Wiese soll es Alexa möglich sein, intuitiv Nutzeranfragen entgegenzunehmen. Während einer Demo präsentierte Amazon auf dem Event zudem die Vorzüge der generativen KI, welche ab jetzt im Hintergrund werkelt. Rohit Prasad lässt verlauten, dass man ab sofort Alexa nicht mehr aus dem Schlaf wecken muss. Alexa ist von nun an mit visuellen und akustischen Verarbeitungsmodellen ausgestattet, die ihr dabei helfen, zu erkennen, ob jemand mit ihr spricht oder sich mit einer anderen Person im Raum unterhält. Mithilfe von Charakter AI soll Alexa zwischen verschiedenen Persönlichkeiten wechseln, um die Interaktion abwechslungsreicher zu gestalten.

Fire TV-Stick

Der beliebte Fire TV Stick wird in zwei neuen 4K-Ausgaben erhältlich sein, mit Support mit Dolby Atmos, aufgewertetem Speicher und schnellerem WLAN. Auf den beiden neuen Modellen sowie einer Vielzahl bereits ausgelieferter Fire TV-Hardware wird eine komplett neue Suche inklusive Alexa AI ausgerollt werden. Anwender sollen so noch natürlicher nach Schauspielern, Filmen, Themen und Beschreibungen suchen können. Ein spannendes Beispiel: „Zeige mir Filme, die keinen Oscar gewonnen haben, aber einen verdient hätten.“ Wann das Update zur Verfügung gestellt wird, ist indes bislang nicht bekannt.

Echo Frames

Amazon bringt auch eine neue Generation der Alexa-Brille mit integrierten Lautsprechern und Mikrofonen, die es nun auf eine Akkulaufzeit von bis zu sechs Stunden bringen soll und in sechs Ausführungen, auch mit individuellen Sehstärken erhältlich sein wird.

Die wird mindestens 169,99 US-Dollar kosten und wohl nur in den USA angeboten werden.

Fire TV Soundbar

Neu im Programm ist eine Soundbar, die auf ein Zwei-Kanal-Speaker-System setzt und mit den Abmessungen von Breite von rund 61 Zentimeter, 9 Zentimetern Tiefe und etwas mehr als 6 Zentimetern als kompakt zu beschreiben ist. Die Fire TV Soundbar kann über HDMI oder Optical angeschlossen werden und unterstützt Dolby Audio, DTS und Virtual:X

WLAN oder AirPly 2 konnten wir nicht entdecken, auch eine Integration von Fire TV suchen wir vergebens. Immerhin ist Bluetooth integriert. Es handelt sich hierbei wirklich nur um einen Klangriegel. Das ist jedoch auch nicht weiter schlimm, die Fire TV Soundbar ist bis auf Weiteres nur in den USA erhältlich.

