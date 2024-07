Home Apps Kino 1.1 ist nun verfügbar: das ist neu + 50% Rabatt

25. Juli 2024

Ende Mai veröffentlichten die Macher der Kamera-App Halide eine neue Applikation für das Aufnehmen von Videos, gerade das iPhone 15 Pro/15 Pro Max machte bekanntlich einen riesigen Sprung. Nun gibt es das erste große Update inklusive einer Rabattaktion.

Kino 1.1 ist erschienen

Zwischen dem originalen Release und diesem Update gab es bereits eine Summe an kleineren Verbesserungen, doch die Aktualisierung auf Version 1.1 bringt einen Schwung an neuen Features mit. So lässt sich der Weißabgleich unter anderem jetzt manuell regeln. Anbei einmal die Übersicht aller Verbesserungen des Updates namens Blade Runner:

Grade News

Gute Nachrichten für alle, die unsere Noten lieben: neue Noten! Stalman Film 03 ist ein brandneuer, wunderschöner, ausgewogener Film-Look von Tyler Stalman und verdient einen neuen Platz an der Spitze für alle Apple Log-Shooter unter euch. Unser eigener Sebastiaan de With hat außerdem ein stimmungsvolles, cooles Set von Voreinstellungen namens Wallace und Tyrell hinzugefügt. Tyrell ist ein kalt getöntes, stimmungsvolles, kontrastreiches Apple Log Preset, das sich perfekt für futuristische und architektonische Aufnahmen eignet. Wallace ist eine Rec709-Voreinstellung, die die ganze Stimmung von Tyrell in alle anderen Farbräume überträgt.

Ausgewogen, so wie alles sein sollte

Apropos Farbe: Der Weißabgleich ist ein wichtiger Aspekt bei der Aufnahme von Videos. Mit unseren neuen, leistungsstarken Weißabgleichssteuerungen in der Kino Quickbar haben Sie jetzt die volle Kontrolle über den Weißabgleich. Sie können aus einer Reihe von Voreinstellungen wählen oder mit unserem neuen manuellen Weißabgleichsregler eine Reihe von Kelvin-Temperaturwerten einstellen. Außerdem können Sie den Weißabgleich im neuen Weißabgleichsmenü schnell sperren oder entsperren.

Revolutionäres Tap-to-Focus

Kino verfügt über eine hervorragende manuelle Fokussierung mit dem Weitwinkelfokusrad. Aber in Kino 1.1 ist auch eine einzigartige, intuitive neue Fokussierungsmethode enthalten: Sie können jetzt auf eine beliebige Stelle des Bildschirms tippen, um einen Fokuspunkt zu setzen. Wir glauben, Sie werden es lieben. Und falls nicht, können Sie die Funktion ganz ausschalten, um zu verhindern, dass versehentliches Antippen Ihren Fokus ruiniert.

Ein Hinweis: Unser Fokuspunkt bleibt so lange bestehen, bis Kino eine Szenenverschiebung feststellt. Sie können jederzeit auf das Fadenkreuz tippen, um es sofort zu deaktivieren.

Schneller(er) Start

Sind Sie ein neuer Benutzer, lernen Sie noch oder sind Sie neugierig auf die Funktionen von Kino? Diejenigen, die Kino einrichten, erhalten ein paar schnelle Tipps, einschließlich unseres neuen 10-minütigen Schnellstart-Videos, in dem Sebastiaan Sie herumführt. Nicht neu, aber interessiert? Sie finden es in den Einstellungen – tippen Sie einfach auf die oberste Karte, um es anzusehen.

Bugs, Tweaks und geheime Dinge

Dieses Update enthält außerdem zahlreiche Optimierungen, Fehlerbehebungen und vieles mehr. Sie werden sich über die kleinen Verbesserungen freuen, die wir hinzugefügt haben. Und wenn du ein besonders gründlicher Fan unserer Apps bist, findest du vielleicht einen wirklich netten Bonus, der sich irgendwo darin versteckt. Es könnte allerdings ein paar Fingertipps erfordern.

Zeitlich begrenztes Angebot

Im Gegensatz zu Halide wird die App „Kino“ als Einmalkauf angeboten, sortiert sich mit den regulären 19,99 Euro aber am oberen Ende der Preisskala ein. Zur Feier für das große Update lässt sich die App jedoch bis zum Ende des Monats zum halben Preis erwerben, ihr zahlt somit also nur 9,99 Euro.

