iRobot meldet sich mit dem Roomba Combo 10 Max zurück

Verfasst von Patrick Bergmann // 25. Juli 2024 um 13:42 Uhr // Hardware // // Keine Kommentare

Die Zeit vor Corona liegt eine Ewigkeit zurück, seitdem ist viel passiert. Das gilt auch für die Staub- und Wischroboter. Kurz davor war iRobot noch einer der führenden Hersteller, doch die Konkurrenz aus China wie Roborock, Dreame und Co. haben den einstigen Pionier links und rechts überholt. Nun melden sich die Amerikaner mit einem neuen Modell zurück und präsentieren den Roomba Combo 10 Max.

Der Roomba Combo 10 Max mit Wischtuch

Der neue Roomba Combo 10 Max ist ein kombinierte Saug- und Wischroboter, dessen Basisstation nicht nur den Staubtank des Geräts entleert, sondern den Roboter auch mit Frischwasser versorgt und nach Abschluss der Reinigung das Wischpad reinigt. Der Hersteller iRobot bewirbt sein neues Roomba-Modell mit einem Mehrstufen-Reinigungssystem, das mit einer Kombination aus Eckbürste, Kantenbürste und zwei Gummibürsten zuverlässig trockenen Schmutz und problemlos auch Tierhaare aufnimmt. Bei der Nassreinigung kommt ein Verfahren namens „SmartScrub“ zum Einsatz, bei dem ein Wischpad mit gleichmäßigem Druck hin und her bewegt wird.

„Roomba Combo® 10 Max + AutoWash™ Dock | Saug- und Wischroboter | iRobot®“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Das Wischtuch ist dabei ein gutes Stichwort, denn eigentlich sind seit einigen Jahren die rotierenden Mops auf der Unterseite der neue Standard. Ob das Wischtisch da behaupten kann, muss die Zukunft zeigen. Der Roomba Combo 10 Max ist mit einer Teppicherkennung ausgestattet und hebt sein Wischpad beim Überfahren von Teppichen automatisch an. Zudem kann man damit alternativ zum gleichzeitigen Saugen und Nasswischen auch nur eine der beiden Funktionen aktivieren. Bei der „PrecisionVision-Navigation“ von iRobot kommen Sensoren und eine Kamera zum Einsatz, was auch ein zuverlässiges Umfahren von Hindernissen ermöglichen soll. Die Einrichtung sowie Steuerung des Staub- und Wischroboter erfolgt über die App des Herstellers erledigen.

Preise und Verfügbarkeit

Der Roomba Combo 10 Max geht in drei Wochen in den Handel und sortiert sich preislich auf Augenhöhe mit dem Dreame X40 Complete und Co ein, die UVP beträgt 1499,00 Euro. Nur noch mal zur Erinnerung, das Modell setzt auf ein Wischtuch. Im Rahmen einer Vorbestelleraktion, die ab heute anläuft, können sich Interessenten das Modell für 1299,00 Euro auf der Webseite des Herstellers sichern. Die Alternative von Dreame haben wir nachfolgend verlinkt.

