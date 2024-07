Home iCloud / Services Apple TV+ verrät Trailer und Starttermin für die Comedy-Serie „Bad Monkey“

Apple TV+ verrät Trailer und Starttermin für die Comedy-Serie „Bad Monkey“

Passend zum Sommer startet im kommenden Monat eine leichte Comedy-Serie von und mit Vance Vaughn auf Apple TV+. Diese basiert auf dem gleichnamigen Buch von Carl Hiaasen. Dafür hat der Streamingdienst nicht nur den Starttermin bekannt geben, darüber hinaus ist nun auch der Trailer verfügbar.

Der Trailer ist nun verfügbar

In der Serie spielt Vaughn einen Detective des Miami Police Department, der nach dem Verlassen sein Geld als Gesundheitsinspektor auf den Florida Keys verdient. Doch abgetrennte Gliedmaßen, die am Traumstrand angespült werden, lassen den Ermittler wieder in ihm auferstehen.

„Bad Monkey — Official Trailer | Apple TV+“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Neben Vince Vaughn sind diverse Guest Stars in der Serie zu sehen, unter anderem wird Zach Braff einen Auftritt haben. Los geht es mit den ersten beiden Episoden am 14. August 2024, anschließend geht es im bekannten wöchentlichen Turnus weiter.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.