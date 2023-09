Home Apps Agenda: Notizen-App steht in Version 18.1.1 zur Verfügung

Agenda: Notizen-App steht in Version 18.1.1 zur Verfügung

Verfasst von Patrick Bergmann // 25. September 2023 um 09:28 Uhr // Apps // // Keine Kommentare

Mit iOS 17, iPadOS 17 und macOS Sonoma hat Apple seine Notizen-App abermals deutlich aufgewertet, dennoch gibt es einige leistungsstarke Alternativen. Eine davon ist die Anwendung Agenda, wofür es ein wichtiges Update gibt.

Agenda 18.1.1 ist erschienen

Der Vorteil von Agenda ist das kollaborative Arbeiten, was das Anlegen von Notizen deutlich interaktiver und dynamischer gestaltet und sich so für kleine Unternehmen und Familien hervorragend eignet. Mit dem aktuellen Update bessert der Entwickler an einigen Stellen nach und bietet eine neue Verschlüsselung für den iCloud-Sync an:

Neu

Es gibt eine neue iCloud-Synchronisierungsoption mit e2e-Verschlüsselung,

Es wurde ein neuer Widget-Typ hinzugefügt, mit dem Sie eine einzelne Lieblingsnotiz Ihrer Wahl anzeigen können

Verbessert

Verbesserungen an Widgets mit Unterstützung für die neuesten Funktionen.

Gefixt

Das Feld für den Projekttitel verliert nicht mehr den Fokus, wenn ein neues Projekt erstellt wird

Ein Problem wurde behoben, bei dem bestimmte Ereignisse und Erinnerungen nicht in der Inspektionsfunktion angezeigt wurden

Ein Absturz bei der Verwendung der Funktion „Mit Ihnen geteilt“ wurde behoben

Probleme mit dem Fokusmodus behoben

Verfügbarkeit und neuer Einmalkauf

Das Update auf die neue Version ist kostenfrei, das gilt auch für die Basisfunktionen. Wer jedoch die neuen Features zum Entsperren der Notizen und Projekte nutzen will, muss über das Premium-Abo verfügen. Dieses kostet jährlich ca. 40 Euro. Neu ist zudem eine Option für einen Einmalkauf, dieser liegt bei 119 Euro.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!