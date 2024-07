Home Apple Neues KI-Abkommen: Apple Intelligence in Europa wird wahrscheinlicher

Neues KI-Abkommen: Apple Intelligence in Europa wird wahrscheinlicher

Apple Intelligence soll Stand jetzt zunächst nicht in der EU starten, doch diese Position könnte Apple bald fallen lassen. Eine neue Vereinbarung zum Umgang mit KI-Diensten schafft eine neue rechtliche Grundlage, die auch für Apple Intelligence in der EU hinreichend sein dürfte.

Apple Intelligence wird zunächst nicht in der EU starten das hatte der iPhone-Konzern vor kurzem erklärt. Dass das zunächst ohnehin nicht möglich sein dürfte, steht auf einem anderen Blatt. Nun aber wird Apple wohl in näherer Zukunft seine vorgebrachte Position überdenken müssen, die bestand in rechtlichen Bedenken, die sich auf die Regulierung in der EU beziehen.

Neues KI-Abkommen zwischen Europa und Amerika

Eine neue Vereinbarung wird allerdings die Entwicklung und den Einsatz von KI-Modellen im Bereich der EU, wie auch der USA rechtlich auf sichere Beine stellen. Das Abkommen wurde zwischen der EU-Kommission für die EU, der britischen Regulierungsbehörde und dem US-Justizministerium getroffen. Es soll für einheitliche rechtliche Rahmenbedingungen sorgen, die dürften die üblichen Wettbewerbsfragen abdecken.

Faire und freie Wahl

Diese besagen üblicherweise, Technologien und Dienste müssen fair und nicht diskriminierend gestaltet werden, die Wettbewerbsfreiheit darf nicht beschnitten werden und der Nutzer muss die freie Wahl zwischen verschiedenen Lösungen haben.

Die EU-Linie ist hier grundsätzlich etwas strenger als die der USA, allerdings dürfte Apple sich der Verweigerungshaltung einer verzögerten Bereitstellung von Apple Intelligence nicht langfristig bedienen, sobald man technisch in der Lage ist, die Features auch in anderen als der englischen Sprache zur Verfügung zu stellen. Sobald ein gemeinsamer Rechtsrahmen für EU/Großbritannien und USA besteht, werden viele Unternehmen ihre eigenen Lösungen in den drei Regionen anbieten, sodass Apple hier kaum zurückstecken dürfte.

Ohnehin wird selbst der US-Start von Apple Intelligence nicht ganz pünktlich erfolgen, während einige Funktionen bereits zum Start von iOS 18 verfügbar sein dürften, werden viele Neuerungen erst im laufe des kommenden Jahres verfügbar sein.

