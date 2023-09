Home Apple Apple Store-Mitarbeiter erhalten 2023 nur magere Gehaltserhöhungen

Apple erhöht die Gehälter von Mitarbeitern in den Stores in diesem Jahr langsamer. Damit reagiert das Unternehmen auf eine sich allgemein abschwächende Wirtschaft in den USA und die sinkende Inflation. Unterdessen keimen in immer mehr Apple Stores Aktivitäten zu gewerkschaftlicher Organisation auf.

Apple ist mit Gehaltserhöhungen in diesem Jahr zurückhaltender geworden, das geht aus einem Bericht der Agentur Bloomberg hervor. Danach steigen die Gehälter von Apples Mitarbeitern in der Retail-Sparte in den USA dieses Jahr nur um durchschnittlich 4%, wobei die Bandbreite der Gehaltsanpassungen bei einem Plus von 2% bis 5% liegt.

Apple reagiert auf verlangsamtes Wirtschaftswachstum

Im letzten Jahr sah es für die Beschäftigten des iPhone-Konzerns im Verkauf noch deutlich rosiger aus, damals standen Gehaltsanhebungen von 8% bis 10% auf den Lohnzetteln, doch Apple folgt mit seiner Gehaltspolitik in diesem Jahr einem allgemeinen Trend bei US-Unternehmen.

Diese bremsen die Lohnanhebungen in einem Umfeld eines verlangsamten Wirtschaftswachstums. Dies wiederum ist von der Zentralbank gewollt herbeigeführt, um die hartnäckige Inflation in den Griff zu bekommen. Durch Dämpfung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt geht die Geldentwertung zurück, die USA sind auf diesem Pfad schon weiter als die europäischen Volkswirtschaften vorangeschritten, wobei sich die Inflation in Deutschland auch im europäischen Schnitt als besonders hartnäckig erweist.

So viel verdient ein Apple Store-Mitarbeiter

In den USA erhalten Mitarbeiter im Store aktuell zwischen 22 und 30 Dollar die Stunde. Zusätzlich werden Aktienzuteilungen in einem Wert von durchschnittlich 2.000 Dollar jährlich ausgegeben. Mitarbeiter bei AppleCare erhalten etwas höhere Gehälter. Bonuszahlungen im Retailbereich gibt es zwar, sie sind allerdings selten.

