Dank watchOS 10 schafft Bandbreite den Sprung auf die Apple Watch

Verfasst von Patrick Bergmann // 25. September 2023 um 16:36 Uhr // Apps // // Keine Kommentare

Auch in diesem Jahr behielt Apple die Anschlüsse für die Armbänder bei, was von Fans, Enthusiasten und Sammlern gleichermaßen wohlwollend aufgenommen wurde. Zudem stellte der Konzern gleich einen ganzen Schwung an neuen Armbändern vor, was auch am geänderten Material liegt. Wer hier zugeschlagen hat, möchte die originalen Armbänder vermutlich katalogisieren und hier kommt die App Bandbreite ins Spiel. Die hat nun ein wichtiges Update spendiert bekommen.

Bandbreite ist nun auf der Apple Watch verfügbar

Die App fand seinen Ursprung in der Community und erfreut sich großer Beliebtheit, war bisher aber nur auf dem Mac, dem iPhone und dem iPad verfügbar. Mit dem Update auf watchOS 10 schafft die Anwendung nun endlich auf das Gerät, für dessen Zubehör sie entwickelt wurde. In Version 1.13 lässt sich Bandbreite endlich auf der Apple Watch installieren. Anbei einmal die Release-Notes:

Armbänder. Und noch mehr Armbänder: Der Katalog enthält alle offiziellen Uhrenarmbänder, die seit April 2015 veröffentlicht wurden. Über 620 Armbänder sind nach Bandtyp, Farbe oder Erscheinungsdatum sortiert. Filter helfen dir, das Band zu finden, das am besten zu dir und deinem Stil passt. Du kannst Details deines Lieblingsarmbandes in Bildergalerien erkunden, oder alle Kandidaten für deine Wunschliste in fast allen Details kennenlernen.

Sammlung: Wahrscheinlich haben Sie viel Zeit und Mühe darauf verwendet, Ihre Bands zu sammeln. Bandbreite bietet eine einfache Möglichkeit, eine persönliche Sammlung in der App anzulegen und behält den Überblick über die Bands, die du bereits besitzt.

Wishlist: Es gibt immer eine Band, die fehlt, richtig? Bands können zu einer Wunschliste hinzugefügt werden, die dir den besten Überblick darüber verschafft, wonach du als nächstes suchen solltest. Ändern Sie den Status eines Bandes auf “In Transit”, um den Überblick über kommende Ergänzungen zu behalten.

Kuratierte Sammlungen: Auch wenn Ihre Sammlung die persönlichste ist, brauchen Sie vielleicht etwas Hilfe bei der Auswahl Ihres nächsten Bandes. Schauen Sie sich unsere regelmäßig aktualisierten kuratierten Kollektionen an, um sich inspirieren zu lassen oder um zu sehen, welche Bänder gut zusammenpassen.

Statistiken und Einblicke: Erhalten Sie detaillierte Statistiken und Einblicke in Ihre Sammlung, die auf Ihrem Gerät erstellt werden. Erfahren Sie, welche Bandtypen und Farben Sie am liebsten tragen. Lassen Sie sich von den Diagrammen inspirieren, neue Farben auszuprobieren und Ihre Sammlung zu erweitern, oder beweisen Sie, dass Ihre Wahl richtig war. Und wenn Sie möchten, können Sie die Details mit Freunden und Followern in einer Reportkarte teilen.

Logbuch: Erfasse die Bänder, die du trägst! Behalten Sie den Überblick darüber, welche Bänder am häufigsten getragen werden und welche am wenigsten benutzt werden und vielleicht etwas mehr Aufmerksamkeit von Ihnen brauchen. Ein einfaches Tool, das deine Favoriten hervorhebt und dir hilft, deine Sammlung und deine Gewohnheiten besser zu verstehen. Außerdem macht es Spaß!

Bandtabletts: Wenn du eine benutzerdefinierte Sammlung für Bänder anlegen möchtest, von denen du mehrere hast, eine für deine wertvollsten Bänder, die sich noch in einer versiegelten Box befinden, oder eine temporäre Sammlung für Bänder, die du tauschen möchtest, können jetzt bis zu 10 Bandablagen zu deinem Homescreen hinzugefügt werden. Erstellen Sie Ihre eigenen Sammlungen, die Ihren Interessen und Bedürfnissen am besten entsprechen.

Bands teilen: Deine Sammlung macht mit anderen noch mehr Spaß. Teilen Sie Ihre Lieblingsbands mit unseren neuen, individuell gestalteten Karten. Diese neue Funktion macht das Teilen viel einfacher, indem sie Ihren Nachrichten einen einzigartigen und schönen Touch verleiht. Oder teilen Sie einen Link nur mit allen, auch mit Freunden, die noch nie von der App gehört haben, und der Link öffnet unsere zugehörige Website mit allen Banddetails.

Push-Benachrichtigungen: Sei einer der Ersten, der über neue Bands benachrichtigt wird, und wenn sie in der App verfügbar sind, damit du deine Wunschliste füllen kannst.

Sie können zwischen verschiedenen App-Symbolen wählen, eine Auswahl, die so persönlich ist wie ihr Armband. Außerdem haben wir das erste “App Icon Studio” hinzugefügt, das die Personalisierung von App-Symbolen auf die nächste Stufe hebt. Ein Homescreen-Widget und ein Sticker-Paket für Nachrichten runden die App ab.

Pflichtdownload

Wer also nur auf die originalen Armbänder von Apple schwört, seine Bänder katalogisieren will oder noch einmal nachschauen möchte, aus welchem Jahr und welcher Kollektion sein Band stammt, der ist hier genau richtig. Die App ist grundsätzlich kostenfrei, mit In-App-Käufen kann man dem Entwickler eine Spende zukommen lassen

