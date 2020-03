iMessage langsam, Notizen und iCloud Drive teils gestört: Die iCloud klemmt

Aktuell klemmen Apples iCloud-Dienste wieder ein wenig. Unter anderem betroffen ist iMessage, wo es teilweise zu Verzögerungen beim Senden von Nachrichten kommen kann. Auch die Erinnerungen und Notizen sind betroffen.

Apple erfährt zur Stunde wieder einmal einige Probleme in der iCloud, wie sich auch auf Apples Seite zum Systemstatus nachlesen lässt. So sind etwa die Erinnerungen und Kontakte von dem Problem betroffen. Apple führt hierzu aus, es kann zu leichten Verzögerungen bei der Verwendung der Dienste kommen.

Probleme können auch bei der Nutzung von Notizen auftreten, ebenfalls betroffen ist die Verwendung von iCloud Drive. Apples icloud-mauldienst ist auch von den Störungen betroffen. Diee Reparatur läuft natürlich schon.

iMessage ist zur Stunde teils langsam

Gelistet werden die Störungen von Apple seit 15:43 Uhr, wie üblich gibt Apple an, dass nur wenige Nutzer betroffen sind, dies kann aber doch eine Zahl von einigen Millionen Anwendern umfassen. Auch betroffen von Störungen ist iMessage, hier beobachten wir schon den ganzen Tag eine teils deutlich verlangsamte Zustellung. Besonders am Mac werden iMessages teils erst nach einer Verzögerung von bis zu einer halben Minute zugestellt.

Diese Art Störungen bleibt den Nutzern zumeist einige Stunden erhalten, in seltenen Fällen hat die Beseitigung der Probleme auch schon bis zu zehn Stunden gedauert.

-----

