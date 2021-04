iMac, iPad Pro und Apple TV 4K. Neuer möglicher Starttermin ist der 21. Mai

Apples neue Produkte sollen jetzt mutmaßlich am 21. Mai starten. An diesem Tag soll die Auslieferung des neuen iMac, iPad Pro und Apple TV 4K beginnen. Deren Vorbestellungen können ab morgen getätigt werden.

Wann gehen die neuen Produkte von Apple in den Verkauf? Zuvor war ein Termin um den 11. Mai herum in der Gerüchteküche gehandelt worden, nun aber steht ein neues Datum im Raum: Danach werde Apple das iPad Pro 2021 und den neuen iMac am 21. Mai auf den Markt bringen.

Apple spricht in Zusammenhang mit der Verfügbarkeit neuer Produkte bis jetzt lediglich von der zweiten Maihälfte. Doch der britische Apple-Händler John Lewis gibt für seine Kunden eine Verfügbarkeit des neuen iMac 24 Zoll ab dem 21. Mai an.

Als drittes neues Produkt wird wohl auch das neue Apple TV 4K am 21. Mai in den Verkauf gehen. Auch der bekannte, zuletzt aber etwas angeschlagene Leaker Jon Prosser hat seine Einschätzungen auf Basis von dem, was er zuletzt aus vermeintlich zuverlässigen Quellen gehört hat, entsprechend korrigiert.

Update on this:

iPad Pro launch is May 21st.

The “22nd” date I mentioned is linked to the 5G model for a certain carrier and should be disregarded for the most part.

Apple will also launch the new Apple TV on May 21st. https://t.co/A31ZulKGWa

— Jon Prosser (@jon_prosser) April 29, 2021