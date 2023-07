Home Smart Home Hue-App in Version 4.47 erschienen: Das ist neu

HomeKit und Philips Hue teilen das gleiche Schicksal: Es gibt eine Menge an Drittanbieter-Apps, die es den beiden originalen zunehmend schwerer machen. Hue will sich damit nicht abfinden und bringt regelmäßige Updates heraus, mit denen am Komfort und der Bedienung gefeilt wird. Das setzt sich bei dem aktuellen Update auf Version 4.47 nahtlos fort.

Hue-App in Version 4.47 erschienen

Bereits vor einer ganzen Weile hat Philips Hue die Sync-Funktionen für den Entertainment-Bereich in die Haupt-App integriert. Mit diesem Update kümmert sich der Hersteller wieder einmal um das Feintuning:

Du liebst es, deine Lichter mit dem Inhalt deines Bildschirms zu synchronisieren, hast aber das Gefühl, dass eines zu hell ist? Verwende den neuen Helligkeitsausgleich, um die maximale Helligkeit jedes Lichts in deinem Entertainment-Bereich einzustellen und die perfekte Synchronisierung für dich zu erzielen

Hierbei handelt es sich um eine neue Option, die sich in den Einstellungen der Hue-App im Bereich „Entertainment-Bereiche“ befindet. Dort wählt Ihr dann den gewünschten Bereich aus und könnt direkt unter der Lampenplatzierung auf den neuen Punkt „Helligkeitsregler“ zugreifen.

Update ist kostenfrei erhältlich

Das Update ist selbstverständlich wieder kostenfrei erhältlich, genau wie die App selbst, und kann ab sofort im iOS App Store geladen werden

Angemerkt sei hier an der Stelle, dass für diese Funktion die aktuelle Bridge vorausgesetzt ist. Die ist leicht zu erkennen, da es sich um das eckige Modell handelt.

