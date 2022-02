Home Apple Watch Herz-Monat Februar: Neue Activity Challenge für die Apple Watch verfügbar

Herz-Monat Februar: Neue Activity Challenge für die Apple Watch verfügbar

Träger einer aktuellen Apple Watch dürften diesen Monat etwas ins Schwitzen kommen, im Februar wird die körperliche Ertüchtigung mit gleich drei Activity Challenges honoriert. Denn passend zum Herz-Monat wird es noch eine passende Activity-Challenge geben.

Herzmonat-Aktivitätsherausforderung

Apple bietet regelmäßig diese Activity Challenges an, um seine Kunden zu mehr Bewegung zu motivieren. Dafür verteilt der Konzern beim Erreichen ein spezielles Abzeichen, welches sich nur an dem jeweiligen Tag sichern lässt und sich anschließend als Sticker für iMessage verwenden lässt. Die Activity Challenge für den Herzmonat Februar findet am 14.02 2022 statt und ist vergleichsweise einfach zu erreichen: Ihr müsst dafür lediglich ein Training von mindestens 30 Minuten absolvieren. Dies kann entweder über die Trainings-App oder über jede andere Workout-App, die das Training in die Health-App schreiben kann, absolviert werden.

Daran ergänzend wird es am 14. Februar auch bei Fitness+ ein spezielles Angebot für die Cardio-Fitness geben. Wer Lust an spezieller Literatur hat, sollte noch einen Blick in die Bücher-App werfen. Im iOS APp STore hebt Apple passende Apps für die Herz-Gesundheit hervor. Dazu zählen:

Black Month und chinesisches Neujahr

Der Februar ist auch der Black Historie Month, Apfelpage berichtete. Neben einem neuen Zifferblatt und Armband wird es auch dafür eine Activity Challenge geben. Die startet ab dem 07. Februar und dauert bis zum 28. Februar an. Hierfür muss der Bewegungsring an sieben Tage in Folge geschlossen werden. Die dritte Challenge richtet sich vor allem an Kunden in Asien und feiert das chinesische Neujahr. Hier geht es ebenfalls ab heute los, das Enddatum ist der 15. Februar 2022. Um die begehrte Auszeichnung zu erhalten, muss sieben tage in Folge ein Training von mindestens 20 Minuten absolviert werden.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!