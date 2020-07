Geistert bei Apple herum: Bekommen wir doch noch ein Surface-MacBook?

Apple wird kein MacBook mit einem Touchscreen bringen, das haben Tim Cook und andere Führungskräfte immer wieder behauptet. Allerdings muss das nicht heißen, dass es nicht doch irgendwann einen Touchscreen-Mac geben wird. Entsprechende Modelle werden immer wieder bei Apple getestet, raunen Leaker.

Kommt irgendwann doch einmal ein Touchscreen-Mac? Diese Frage haben alle Apple-Offiziellen immer wieder mit einem klaren „nein“ beantwortet. Angefeuert von Steve Jobs mit seiner Aussage der lahmen Arme des Nutzers am Touchscreen-MacBook, stellten Apples Manager in den Folgejahren stets darauf ab, dass man iOS und macOS zu ihrem eigenen Wohl und dem der Anwender nicht verschmelzen wolle. Allerdings, macOS sieht jetzt noch mehr als je zuvor nach iOS aus und auch bei den Funktionen und der Entwicklung – Stichwort Catalyst – nähern sich die Systeme an. Kommt also doch ein Touchscreen-Mac?

Dieser Frage nahm sich nun ein Leaker an. Und das sei gleich gesagt: So wirklich erhellend sind seine Einsichten auch nicht, aber interessant.

MacBook with a touchscreen

Apple working on it, but -very undecided- about it

tablet hybrid, can* change interfaces when you flip it

the one with a fixed screen as we have now, but with a touchscreen, unless things change, is not coming out anytime soon, if ever

im hearing

— Mauri QHD (@MauriQHD) July 16, 2020