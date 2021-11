Feuchte Entwicklerträume: Twitter und Reddit schaffen M1 Max-MacBook Pro für App-Entwickler an:

Für Softwareingenieure bei Twitter oder Reddit brechen mit der Einführung des neuen MacBook Pro 2021 rosige Zeiten an, zumindest bei ausgeprägter Technikbegeisterung. Denn die beiden sozialen Netzwerke spendieren ihren Entwicklungsteams das neue MacBook Pro mit dem M1 Max in maximaler Ausstattung, aber natürlich nicht ohne Hintergedanken. Die neuen Rechner sollen die Arbeit schneller von der Hand gehen lassen.

Apples neues MacBook Pro kommt mit der ersten Weiterentwicklung des M1 und besticht durch seine beeindruckenden Leistungswerte. Zwar wird es bereits von Intels neuestem CPU geschlagen, wie wir in einer Meldung von heute früh berichtet hatten, allerdings bilden der M1 Pro und der M1 Max eine optimale Kombination aus Leistung, Energieverbrauch und daraus resultierender Portabilität und Flexibilität.

Das soll sich mancherorts jetzt in barer Münze auszahlen: Twitter wird seinen Entwicklungsteams für die mobilen Anwendungen des Unternehmens ein MacBook Pro mit M1 Max in Vollausstattung zur Verfügung stellen, das schrieb John Szumski, bei Twitter für die mobilen Apps verantwortlich – auf Twitter.

I'm excited to be rolling out fully loaded M1 Max MBPs to all of Twitter's iOS & Android engineers! We're seeing improvements in both top line performance and thermal throttling that currently plague our Intel builds.

— John Szumski (@jszumski) November 5, 2021