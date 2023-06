Home iCloud / Services Erfolgsserie „SILO“ bekommt zweite Staffel

Apple TV+ hat aktuell nach dem wahrscheinlichen Ende von „Ted Lasso“ zwei weitere absolute Highlights im Programm, die weltweit für Aussehen sorgen. Wir sprechen natürlich von „Serverance“ und dem dystopischen Endzeit-Drama „SILO“. Wer sich für diese Serie begeistert, darf sich freuen.

Apple kündigt zweite Staffel von „SILO“ an

Die erste Staffel von „SILO“ läuft derzeit auf Apple TV+ und schaffte es zur Hälfte bereits auf Platz 1 der meistgestreamten Serien in den USA. Das düstere Endzeit-Drama, welche auf den Büchern von Hugh Howeyes, basieren, mit Rebecca Ferguson trifft den Nerv der Zeit. Wer besagte Bücher gelesen hat, stellt fest, dass der Erzählstrang der Serie in etwa die erste Hälfte des ersten Buchs „Whool“ abdeckt.

Demzufolge und mit Blick auf den Erfolg ist es wenig überraschend, dass Apple via Pressemitteilung ankündigte, die Serie um eine zweite Staffel zu verlängern. Inhaltlich dürfte es dann mit dem zweiten Teil des Buchs weitergehen, wobei es keinerlei Informationen zum Inhalt gibt. Auch Dreh- und Produktionsstart sind noch komplett offen. Müssten wir schätzen, würden wir sagen, dass die zweite Staffel frühestens im Frühling 2024 anlaufen wird.

Was kostet Apple TV+

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

