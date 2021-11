Home Apple Die Apple-Aktie erreicht neuen Höchststand

Die Apple-Aktie erreichte zuletzt einen neuen Höchststand. Das Papier notierte gestern oberhalb von 157 Dollar, nachdem über Pläne eines Apple Car spekuliert worden war, das 2025 rollen könnte.

Die Apple-Aktie hat aktuell wieder einen Lauf. Nach einigen eher ruhigen Wochen, erreichte das Papier zuletzt einen neuen Höchststand und schloss gestern Abend bei 157,87 Dollar. Damit notierte Apple höher als zuletzt Anfang September, wenn auch nur um wenige Cent.

Grund für die letzten Anstiege könnten Spekulationen um ein mögliches Apple Car gewesen sein, über die wir bereits heute Morgen berichtet hatten. Die Agentur Bloomberg hatte ein fahrerloses Fahrzeug ins Gespräch gebracht, das ab 2025 von Apple ausgeliefert werden könnte.

Apple weiter mit guter Perspektive

Apple hatte zuletzt gute Quartalszahlen vorgelegt, die an der Börse aber zunächst negativ aufgenommen worden waren, da man dort mit noch mehr Umsatz und Gewinn gerechnet hatte. Langfristig überwiegt aber doch der generell positive Geschäftsausblick von Apple, das mit einer attraktiven Pipeline in das wichtige und ertragreiche Weihnachtsgeschäft geht. Einziger Bremsklotz könnte die anhaltende Chipknappheit sein, die Halbleiterkrise sorgt aktuell dafür, dass Apple nicht so viele Geräte ausliefern kann, wie es gern würde. Wie sich zuletzt der größte Auftragsfertiger Foxconn vernehmen ließ, könnte diese Problematik auch noch weit bis in das kommende Jahr hinein anhalten, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Allein im abgelaufenen Quartal hat Apple wohl rund sechs Milliarden Dollar weniger verdient, weil insbesondere iPad und Mac von der Chipknappheit betroffen waren.

