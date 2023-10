Home iPad Deutlicher Einbruch: iPad-Verkäufe in Q4 wohl sehr schwach

Apple wird dieses Quartal wohl deutlich weniger iPads verkaufen als im Vorjahreszeitraum, damit rechnen Analysten. Die Absatzzahlen werden wohl auch entscheidend davon abhängen, ob Apple morgen neue Modelle vorstellen wird oder doch nicht.

Apples Absatz von iPads soll im vierten Quartal deutlich einbrechen. Der Analyst Erik Woodring von Morgan Stanley geht davon aus, dass Apple in Q4 2023 nur noch iPads im Wert von rund 7,2 Milliarden Dollar wird absetzen können. Damit würden Apples Verkäufe seiner Tablets um rund 23% zurückgehen, im Vorjahreszeitraum hatte Apple noch rund 9,4 Milliarden Dollar mit dem Verkauf der Tablets erlöst.

Unklarer Hintergrund für Prognose

Im Oktober vor einem Jahr hatte Apple neue Modelle vorgestellt und damit das Lineup aufgefrischt, was die Verkäufe beflügelt hatte. Noch ist nicht klar, ob diesen Herbst auch neue iPads in den Verkauf gehen werden. Die Beobachter sind hier widersprüchlicher Meinung, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Manche Quellen sehen morgen drei neue Modelle kommen, andere Experten rechnen nicht mehr mit Neuerungen noch in diesem Jahr.

Es ist auch nicht klar, mit welcher Grundannahme die Bank diese Prognose aufgestellt hat, sie ist allerdings so formuliert, dass man davon ausgehen kann, dass Morgan Stanley zumindest nicht mit Produktneuvorstellungen rechnet, die sich signifikant auf die Nachfrage nach iPads auswirken werden.

