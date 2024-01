Home Hardware Der Vision Pro fehlt Wi-Fi 6E

Die Vision Pro unterstützt offenbar kein Wi-Fi 6E, das geht aus der Zulassung der FCC hervor, die kurz vor Verkaufsstart der Brille erteilt wurde. Wi-Fi 6E unterstützt Frequenzen im 6GHz-Band, das kann gerade in dicht besiedelten Regionen von Vorteil sein.

Apples erste VR-Brille steht kurz vor dem Verkaufsstart in den USA und mehr und mehr Details über die Hardware werden bekannt. So ist nun auch klar, dass die Vision Pro keine Unterstützung für Wi-Fi 6E bietet, das geht aus der FCC-Zulassung hervor, die nun kurz vor Marktstart des Geräts von der Behörde erteilt wurde.

Kein zeitgemäßes WLAN auf der Brille

Wi-Fi 6E unterstützt zusätzliche Frequenzen im 6GHz-Band und erlaubt höhere Datenraten, reduziert zugleich aber auch Interferenzen. Das erweiterte Frequenzspektrum ist oft noch nicht so überlaufen wie die 2,4- und 5-GHz-Bänder, was gerade in Gebäuden mit sehr vielen WLAN-Geräten ein Vorteil sein kann.

Apples aktuelle iPad Pros, die iPhone 15-Reihe, sowie die meisten Macs von 2023 unterstützen Wi-Fi 6E. Der Standard ist noch nicht allzu weit verbreitet, da er auch von den Routern unterstützt werden muss, bei einem Smartphone fällt eine fehlende Wi-Fi-6E-Unterstützung auch potenziell weniger ins Gewicht, da die Geräte häufiger ersetzt und zumeist keine immensen Datenmengen übertragen werden. Bei der Vision Pro mit ihren 8K-3D-Videoinhalten sieht es etwas anders aus, zumal davon auszugehen ist, dass dieses Gerät mit seinem hohen Anschaffungspreis von 3.500 Dollar eine gewisse Verweildauer bei den Käufern haben wird.

