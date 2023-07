Home Sonstiges Das seht ihr bei Paramount+ im August 2023

Die letzte volle Woche im Juli ist angebrochen, was Paramount+ dazu nutzt, um die Liste seiner Neuzugänge für den kommenden Monat vorzustellen. Unter anderem Fans von „Navy CIS“ dürfen sich auf den Start einer weiteren Staffel eines Ablegers freuen.

Das sind die Neuzugänge bei Paramount+

Paramount+ hat sich seit seinem Start wirklich gemausert und bietet mittlerweile eine Handvoll an interessanten und spannenden Inhalten an. EIn Geheimtipp von unserer Seite ist der Film „Wind River“, der das Schicksal indigener Frauen in den USA aufgreift. Diese werden in den USA von den Behörden nach sexuellen Missbräuchen oftmals komplett in Stich gelassen oder noch schlimmer, ihre Morde seltenst aufgeklärt.

Ab dem 01. August

Das kleine Arschloch und der alte Sack – Sterben ist Scheiße

Hellbound: Hellraiser II

Hellraiser

Hellraiser III: Hell on Earth

L’immortel

The Handmaid’s Tale

The Italian Job

The Three Burials of Melquiades Estrada

Tři oříšky pro Popelku

Victoria

Wind River

Blue’s Clues

Hey Arnold!

Nickelodeon’s Spyders

Sabrina The Teenage Witch

Ab dem 02. August

NCIS: Hawai’i

Ab dem 03. August

SEAL Team

Star Trek: Strange New Worlds

Ab dem 04. August

Best and Bester

Danger Force

Slip

Tyler Perry’s Young Dylan

Ab dem 05. August

CSI: Vegas

From

Ab dem 06. August

Special Ops: Lioness

Ab dem 09. August

I Wanna Rock: The 80’s Metal Dream

Ab dem 11. August

Digman!

LEGO City Adventures

Nickelodeon’s Spyders

Ab dem 12. August

Billions

Ab dem 16. August

Reinventing Elvis: The ’68 Comeback

Ab dem 20. August

Joe Pickett

Ab dem 24. August

Waco

Ab dem 25. August

Santiago of the Seas

Ab dem 26. August

The Affair

iCarly – Staffel 3

Ab dem 29. August

Star Trek: Lower Decks

Ab dem 30. August

Le Stade

Leider immer noch Stereo und nur Full-HD

Am Katalog arbeitet Paramount+ so langsam, aber sicher. Von der technischen Ausstattung lässt sich dies nicht sagen. Im Gegensatz zu den amerikanischen Kunden bietet man hierzulande nach wie vor nur Full-HD und Stereoton an. Das ist knapp neun Monate nach Marktstart dann doch eher enttäuschend. Paramount+ kostet monatlich 7,99 Euro oder alternativ 79,99 Euro als Jahresgebühr. Die App lässt sich auf allen relevanten Plattformen herunterladen. Wer sich unschlüssig ist, kann den Dienst für 7 Tage kostenfrei ausprobieren.

