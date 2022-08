Home Sonstiges Das seht ihr bei Disney+ im September 2022

Das seht ihr bei Disney+ im September 2022

Bis zum Monatswechsel ist es ziemlich genau nur noch eine Woche hin und Kunden von Disney+ dürfen sich auf ein vollgepacktes Programm freuen. Als erster Streaminganbieter verkündet man die neuen Inhalte – Fans von Marvel und von Star Wars werden auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen.

Das sind die Neuzugänge im September

Der offensichtliche Elefant im Raum ist natürlich der Disney Day, der am 08. September 2022 zum zweiten Mal stattfindet und gewissermaßen den Geburtstag des Streamingservice darstellt. Wie gestern berichtet, wird ab diesem Datum der vierte Teil von Thor abrufbar sein.

Ab dem 7. September

The Birth of Valerie Venus – Kurzfilm

– Kurzfilm Da Yie – Kurzfilm

– Kurzfilm The Devil’s Harmony – Kurzfilm

– Kurzfilm Enjoy – Kurzfilm

– Kurzfilm Hard Way – Kurzfilm

– Kurzfilm Harbor – Kurzfilm

– Kurzfilm The Letter Room – Kurzfilm

– Kurzfilm Mumatar – Kurzfilm

– Kurzfilm Nimic – Kurzfilm

– Kurzfilm Patriot – Kurzfilm

– Kurzfilm Salam – Kurzfilm

– Kurzfilm We love Moses – Kurzfilm

– Kurzfilm Wren Boys – Kurzfilm

– Kurzfilm DuckTales – Staffel 3

– Staffel 3 Europa von oben – Staffel 3

– Staffel 3 Heiter bis Tödlich: Hubert und Staller – Staffel 10

Ab dem 08. September: Disney Day

Thor: Love and Thunder

Pinocchio

Wedding Season

Cars on the Road

Growing Up – Staffel 1

– Staffel 1 Tierra Incógnita – Staffel 1

– Staffel 1 Auf ins Abenteuer mit Bertie Gregory

Willkommen im Club (Kurzfilm von Die Simpsons)

(Kurzfilm von Die Simpsons) Obi-Wan Kenobi: Die Rückkehr eines Jedi

Marvel Studios: Making of Thor: Love and Thunder

Der Strand der Haie mit Chris Hemsworth

Ab dem 14. September

American Crime Story – Staffel 1&2

– Staffel 1&2 Modern Family – Staffel 4-11

Ab dem 21. September

Andor (Star Wars) – Die Serie folgt Captain Cassian Andor, einem Spion der Rebellenallianz während des Galaktischen Bürgerkrieges gegen das Imperium. Die Handlung soll fünf Jahre vor der Erbeutung der Todesstern-Pläne, bzw. den Ereignissen von Rogue One: A Star Wars Story und damit ebenso vor Krieg der Sterne (1977) ansetzen.

(Star Wars) – Die Serie folgt Captain Cassian Andor, einem Spion der Rebellenallianz während des Galaktischen Bürgerkrieges gegen das Imperium. Die Handlung soll fünf Jahre vor der Erbeutung der Todesstern-Pläne, bzw. den Ereignissen von Rogue One: A Star Wars Story und damit ebenso vor Krieg der Sterne (1977) ansetzen. Super/Natural – Staffel 1

– Staffel 1 Rookie Cops – Staffel 1

– Staffel 1 American Crime – Staffel 1-3

Ab dem 28. September

Pistol

The Old Man

Das schöne Amerika – Staffel 1

– Staffel 1 Death in Paradise – Staffel 11

Ab dem 30. September

Hocus Pocus 2

Aftershock

Antonio ihm schmeckt’s nicht

Der Schlussmacher

Avatar fliegt kurzfristig raus

Zudem wollen wir eine Anmerkung gestatten: So entfernt Disney+ gerade den Film Avatar. Grund ist keine auslaufende Lizenz, sondern eine andere geschäftliche Entscheidung. Als Appetizer für Avatar 2, Kinostart am 16. Dezember 2022, soll Avatar ab dem 23. September für rund zwei Wochen erneut in den Kinos laufen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!