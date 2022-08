Home Sonstiges Disney+ wird „Thor: Love and Thunder“ Bereits ab dem 08. September kostenfrei streamen

Der Sommer ist für Kinos und Streamingdienste eine schwierige Zeit: Seit einigen Jahren versuchen Filmstudios hier mit der Auswahl ausgesuchter Blockbuster die Massen trotzdem ins Kino zu bewegen – dazu zählt nach Ansicht von Disney auch der vierte Teil von Thor. Der läuft aktuell noch in einigen Kinos, das Geld für die Kinotickets könnt ihr euch jedoch sparen.

Bereits ab dem 08. September auf Disney+ zu streamen

Nun wurde bekannt, dass Disney+ für seinen Disney Day im September schon das erste Highlight plant. So soll der aktuelle Film „Thor: Love and Thunder“ bereits ab dem 08. September 2022 auf Disney+ zum Streaming verfügbar sein. Das ist überraschend früh, lässt sich der Film noch in einigen Kinos ansehen. Diese dürften über die Entscheidung von Disney auch keinesfalls glücklich sein – zumal sich der Film ohne Aufpreis abrufen lassen wird. Lediglich die übliche Monatsgebühr von Disney+ muss entrichtet werden.

Wachstum vor Einnahmen

Das Kalkül dürfte klar sein. Disney möchte seinen Streamingdienst weiter pushen und dafür sorgen, dass man auch über den Sommer interessant bleibt. Dafür verzichtet man wohl auf Einnahmen aus den Kinos sowie auf die Einnahmen aus der Zweitverwertung durch Verkäufe von Blue-rays oder digitalen Download wie bei iTunes. Die Betreiber von Kinos werden diese Entscheidungen nicht goutieren und man ein Kino dürfte sich ein Boykott des Filmstudio Disney ernsthaft überlegen

