Das E-Book der Woche: Dieses Mal „Skyward – Der Ruf der Sterne“ für 1,99 Euro mitnehmen

Verfasst von Patrick Bergmann // 1. Oktober 2023

Morgen beginnt der neue Monat und es gibt einige spannende Neuheiten bei Netflix und Co. Aber es muss ja nicht immer die Glotze laufen, wie wäre es denn zur Abwechslung mit einem spannenden Buch? Genau hier setzt das E-Book der Woche von Apple an.

Das E-Book der Woche

Seit Hunderten von Jahren wird die Welt der jungen Spensa von den Krell angegriffen – nur die Flotte der Raumschiff-Piloten steht noch zwischen den überlegenen Aliens und den Menschen. Hoch oben bei den Sternen als Pilotin ihre Heimat zu schützen ist alles, wovon Spensa jemals geträumt hat. Doch ihre Chancen dafür stehen gleich null: Spensas Vater gilt als Verräter, seit der Pilot urplötzlich sein Team im Stich gelassen hatte und dabei getötet worden war. Jedoch könnte eine unerwartete Wendung Spensa, allen Widerständen zum Trotz, doch noch hinauf zu den Sternen führen …

Konditionen

Als Pageturner gibt es dieses E-Book immer nur an dem jeweiligen Wochenende zu einem Sonderpreis von 1,99 € zu erwerben. Nach dem Kauf kann das E-Book in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen.

