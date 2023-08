Home Deals Das E-Book der Woche: Dieses Mal „Die Highlanderin“ für 1,99 Euro mitnehmen

Verfasst von Patrick Bergmann // 6. August 2023 um 13:49 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Der Sonntag ist angebrochen und das Wetter lädt nun nicht gerade dazu ein, seine Freizeit draußen verbringen zu wollen. Stattdessen will man lieber auf dem Sofa lümmeln, ein Heißgetränk genießen und vielleicht in einem Busch schmökern. Wer auf der Suche nach frischem Lesefutter ist, wird bei Apple fündig werden.

Das E-Book der Woche

Die Tochter der Highlands.

Island 1289: Bei einem Schiffsunglück gerät Enja in die Fänge von Menschenhändlern. Sie wird in den Orient entführt und dort zur Assassinin ausgebildet. Als junge Frau sucht sie ihre Wurzeln und macht sich auf den langen Weg nach Schottland, wo in den Highlands ein erbitterter Krieg zwischen den Clans und den Engländern tobt. Als Enja bei einem Angriff schwer verletzt wird, rettet sie ausgerechnet der Clanführer James Douglas. Auf seiner Burg kommt sie wieder zu Kräften. Sie ist fasziniert von James, und als er in englische Gefangenschaft gerät, unternimmt Enja alles, um ihn zu retten – obwohl sie sich damit einen mächtigen Feind macht: den englischen König.

Konditionen

Als Pageturner gibt es dieses E-Book immer nur an dem jeweiligen Wochenende zu einem Sonderpreis von 1,99 € zu erwerben. Nach dem Kauf kann das E-Book in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen.

