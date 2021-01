Bloomberg: Super dünnes MacBook Air mit MagSafe kommt

Mark Gurman schlägt noch einmal zu. In seinem jüngsten Bericht auf Bloomberg Technology führt er heute Vormittag Apples Pläne für das MacBook Air aus. Ein dünneres Modell samt MagSafe soll geplant sein und Ende dieses Jahres oder 2022 eingeführt werden.

Nicht jedoch werde das Gerät das aktuelle MacBook Air ersetzen, welches weiterhin als das Einsteiger-MacBook im Lineup bleiben soll. Das neue MacBook Air solle mit einem modernen und dünneren Design, der Rückkehr von MagSafe und vermutlich neuem Innenleben das Angebot erweitern. Damit übernimmt es einige der Features für das geplante MacBook Pro.

Im Gespräch war laut Gurman angeblich ein 15 Zoll großes MacBook Air, das zunächst jedoch wieder verworfen wurde. Es könnte jedoch in 1-2 Jahren noch auf den Markt kommen, so der Apple-Experte. Das jetzt kommende Air-Display soll erneut 13 Zoll messen, wenngleich deutlich dünnere Ränder besitzen und folglich kleiner ausfallen. Auch das Gehäuse wird vermutlich dünner werden, schreibt er.

The new laptop is destined to be a higher-end version of the current MacBook Air, which is expected to remain in the company’s lineup as an entry-level offering. Apple last updated the product in November with its own M1 Mac chip, replacing a processor from Intel Corp.