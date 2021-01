Home Featured Einschneidende Änderungen beim MacBook Pro: Keine Touch Bar, mehr Anschlüsse und mit MagSafe?

2021 wird das MacBook das erste größere Designupdate nach Jahren erhalten, sind sich inzwischen verschiedene Analysten einig. Nun tauchen auch erste Details zur Natur der kommenden Änderungen auf. Falls sie stimmen, hat Apple sich tatsächlich zu interessanten Überarbeitungen entschlossen.

Das MacBook soll 2021 das größte Update des Designs seit fünf Jahren erhalten, schreibt der Analyst Ming-Chi Kuo in seiner aktuellen Notiz für TF International Securities. Erwartet wird ein neues 14 Zoll-MacBook Pro und ein 16 Zoll-Modell, das auch im Vergleich zum 2019-MacBook Pro 16 Zoll einen großen Schritt nach vorn bedeuten soll. Ming-Chi Kuo äußert sich indes erstmals zu den konkreten Details der Neuerungen, die Apple geplant haben soll.

Kommt das neue MacBook wieder ohne Touch Bar?

Mit am interessantesten ist, dass die Touch Bar entfallen soll. Stattdessen werde Apple wieder auf physische Funktionstasten am MacBook setzen. Die Touch Bar hatte Apple 2016 am MacBook Pro eingeführt und nannte sie damals die Zukunft der intuitiven Bedienung am Mac. Das MacBook Air hat allerdings stets auf die Touch Bar verzichtet. Weiter sollen die neuen Modelle über mehr Anschlüsse verfügen, wobei der Analyst hier nicht ins Detail ging.

Aktuell bieten MacBooks nur USB-C, während zuvor auch USB-A- und SD-Karten Platz am Mac fanden. Ebenfalls spannend: MagSafe soll zurückkehren, auch diese beliebte Anschlusstechnik war 2016 aus dem MacBook verschwunden. In welcher Form sie zurückkehrt, etwa als drahtlos ausgeführte Variante wie am iPhone 12 oder eher ähnlich der damaligen Umsetzung, ist noch offen.

Natürlich sollen die neuen Modelle mit Apple Silicon-CPU erscheinen, vermutlich bringt Apple hier schon eine neue Version der M-Serie-Chips zum Einsatz, die von TSMC gefertigt werden.

