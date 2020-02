Beta 3 von tvOS 13.4 ebenfalls für Entwickler bereitgestellt

Und die letzte fehlende Beta ist auch da: tvOS 13.4 Beta 3 kann auch ab sofort von Entwicklern geladen und installiert werden. Auch die übrigen Systeme von Apple haben heute die dritte Beta ihres kommenden Updates erhalten. Public Beta 3 für freiwillige Tester wird sicher bald folgen.

Apple hat heute Abend neben iOS 13.4 / iPadOS 13.4 Beta 3, macOS Catalina 10.15.4 Beta 3 und der dritten watchOS 6.2 Beta auch Beta 3 von tvOS 13.4 vorgelegt. Registrierte Entwickler kön können die neue Beta ab sofort laden und installieren. Diese neue Testversion folgt ebenfalls eine Woche auf die Freigabe von tvOS 13.4 Beta 2.

Apple bringt universelle Käufe auf den Apple TV

Apple wird mit dem kommenden Update auf tvOS 13.4 die neuen universellen Käufe auch auf das Apple TV bringen. Damit können Nutzer eine App mit einem Klick in einer auf allen Apple-Plattformen lauffähigen Version erwerben. Darüber hinaus sind indes keine nennenswerten Neuerungen oder Änderungen in tvOS 13.4 zu erwarten, denn obwohl die Versionsnummer mit iOS und iPadOS mitlaufen, finden sich in den Updates von tvOS in der Regel nur allgemeine Verbesserungen der Sicherheit, Stabilität und Performance von tvOS und dem Apple TV.

Eine Public Beta 3 von tvOS 13.4 wird wohl in Bälde ebenfalls verteilt. Die finale Version von tvOS 13.4 wird im April für alle Nutzer erwartet.

